Под соусом борьбы за качество

Регулярные вспышки отравлений в заведениях общепита и детских учреждениях привлекли внимание законодателей. В Госдуме предлагают отменить мораторий на плановые проверки в этой отрасли. В правительстве пока заявляют, что мораторий не препятствует контролю за сектором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом депутата Госдумы Владимира Кошелева, направленным 25 сентября вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Парламентарий просит отменить с 1 января 2025 года действующий с марта 2022 по 2030 год мораторий на проверки заведений общепита, в том числе обеспечивающих питанием школы, детсады и оздоровительные лагеря. Кроме того, господин Кошелев просит усилить контроль за качеством продуктов питания и готовых блюд по всей цепочке, а также ввести персональную ответственность должностных лиц за нарушение требований качества продукции.

В аппарате правительства РФ сообщили “Ъ”, что мораторий не препятствует осуществлению качественного госконтроля за соблюдением обязательных требований. В Роспотребнадзоре не стали комментировать инициативу депутата, так как не получили обращение.

Автор письма мотивирует свою инициативу тем, что в последние годы часто происходят массовые пищевые отравления, особенно в детских лагерях и санаториях. В 2024 году в Евпатории в лагере «Каламитский бриз» 26 детей были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции, в тувинском «Чагытае» пострадали 46 детей, в светлогорском «Огоньке» — 32 человека, в питерском «Солнечном» — 24, в алтайском «Горном орленке» — 70 и т. д. Глава комитета по детскому отдыху Российского союза туриндустрии Татьяна Иванова настаивает, что 2024 год оказался для детского отдыха стандартным. «В отдельных регионах лето было аномально жарким, поэтому продукты могли быстрее портиться, но число вспышек инфекционных заболеваний, напротив, сократилось»,— поясняет она.

Госпожа Иванова отмечает, что все организации также направляют в Роспотребнадзор информацию о поставщиках, с которыми работают. К тому же нынешняя редакция правительственного постановления о моратории предусматривает возможность проведения плановых проверок в отношении субъектов бизнеса, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, поясняет старший юрист бюро «Пропозитум» Павел Григорьев. В этот список входят в том числе детсады, школы, детские лагеря и санатории, роддома.

Кроме того, продолжает господин Григорьев, существуют внеплановые мероприятия, когда, например, Роспотребнадзор может провести контрольную закупку на основании имеющихся у него сведений о причинении вреда или угрозе его причинения. Также надзорный орган может проводить профилактические визиты, по итогам которых заведения получают рекомендации по устранению недостатков, но не штрафуются в случае их выявления.

Проблема массовых отравлений, впрочем, касается не только детских учреждений. Летом 2024 года салатом лобио из сервиса доставки «Кухня на районе» отравились 417 человек, двое из них скончались. В Санкт-Петербурге более 30 сотрудников избиркома отравились обедом. С начала 2024 года в 42 петербургских заведениях общепита обнаружили нарушения в работе, сообщали в начале сентября в Северо-Западном управлении Россельхознадзора.

Плановые проверки необходимо возвращать, так как их отсутствие позволяет недобросовестным предпринимателям обходить требования, считает основатель ресторанной группы ReCa Максим Жуков. Однако никаких оснований для снятия моратория нет, возражает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин. По его словам, плановые проверки серьезно давят на ресторанный бизнес: каждое такое мероприятие обязательно заканчивается либо штрафом, либо закрытием. В то же время отсутствие проверок и санкций дало толчок рестораторам, которые стали более активно открывать новые заведения, уверен эксперт. По данным Росстата, по итогам апреля—июня 2024 года число точек общепита по всей России достигло 97,4 тыс., что на 3% больше год к году. Оборот всего рынка общепита в январе—июле 2024 года вырос на 16% год к году, до 1,83 трлн руб.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова