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Коммерсантъ FM
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«Норникелю» поддали газа

Его СП с ЛУКОЙЛом расширило добычный кластер

ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) и «Норникель» (MOEX: GMKN) расширили периметр своего крупного нефтегазового добычного кластера, созданного на базе паритетного совместного предприятия «Варейнефтегаз». Как и предполагал “Ъ” в конце 2023 года, «Варейнефтегаз» получил Ладукетский участок в Красноярском крае с прогнозными ресурсами 19,2 млн тонн нефти и 79 млрд кубометров газа. Лицензия на участок прежде принадлежала ЛУКОЙЛу, который приобрел актив на аукционе в 2022 году, заплатив около 5 млрд руб. Суммарная ресурсная база «Варейнефтегаза» оценивается в 95 млн тонн нефти и 584 млрд кубометров газа, но ее еще потребуется подтвердить в ходе геологоразведки.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Паритетное совместное предприятие ЛУКОЙЛа и «Норникеля» «Варейнефтегаз» приобрело ООО «Ладукетское», владеющее лицензией на Ладукетский участок в Красноярском крае, следует из данных ЕГРЮЛ. О планах внести Ладукетский участок в «Варейнефтегаз» “Ъ” сообщал еще 26 декабря 2023 года. Прежде лицензией на эту площадь владел сам ЛУКОЙЛ, который выиграл актив на торгах Роснедр еще в 2022 году, заплатив около 5 млрд руб. Прогнозные ресурсы по категории D1+D2 Ладукетского участка — 19,2 млн тонн нефти и 79 млрд кубометров газа.

В ЛУКОЙЛе и «Норникеле» не ответили на запрос “Ъ”.

«Варейнефтегаз» — редкий пример партнерства компаний из разных отраслей. ЛУКОЙЛ и «Норникель» создали совместное предприятие в сентябре 2023 года. В него уже вошли Южно-Паютский, Южно-Ушаковский, Северо-Варейские (1, 2, 3) участки. Первые два располагаются в Красноярском крае, остальные — в Ямало-Ненецком АО. Пока участки «Варейнефтегаза» находятся в стадии геологоразведки. Общая ресурсная база прогнозируется на уровне 505 млрд кубометров газа и 76 млн тонн нефти. Бурение должно начаться в 2025 году.

По данным “Ъ”, на юге Ладукетский участок граничит с Южно-Паютским и Паютским участками НОВАТЭКа. «Норникель» ведет добычу газа на месторождениях в Красноярском крае с запасами 250 млрд кубометров газа и 5 млн тонн конденсата — Пеляткинском, Южно-Соленинском, Северо-Соленинском, Мессояхском. Эти участки находятся в непосредственной близости к площадям «Варейнефтегаза».

«Норникель» последние годы вел активную борьбу за газовые участки в регионе, поскольку заинтересован в долгосрочном обеспечении газом Норильского промышленного района. Интерес ЛУКОЙЛа в партнерстве объясняется пополнением ресурсной базы по нефти в условиях, когда шансы приобрести крупные нефтяные месторождения в РФ невелики. Также ЛУКОЙЛ входит в совместные предприятия по освоению месторождений в России с «Газпромом» и дочерней компанией монополии «Газпром нефть».

Лидерами по росту добычи газа стали «Газпром» и НОВАТЭК

Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев считает, что, поскольку лицензионные участки находятся в непосредственной близости от месторождений «Норильскгазпрома» «Норникеля», их освоение будет обеспечено с минимальным строительством новой транспортной инфраструктуры. Газовая специализация определяет главную цель участия «Норникеля» — обеспечение долгосрочного газоснабжения тепло- и электрогенерации Норильского промышленного района, нефть же, скорее всего, будет направлена в систему «Транснефти», говорит аналитик.

Перспективы развития добычи углеводородов ЛУКОЙЛа в России лежат в месторождениях Каспийского и Балтийского морей, отмечает Андрей Полищук из «Эйлер Аналитические технологии». В 2023 году ЛУКОЙЛ начал добычу на месторождении имени Грайфера в Каспийском море с потенциалом добычи в 1,2 млн тонн в год и ведет разработку месторождений на Балтике. Дополнительные возможности для ЛУКОЙЛа сосредоточены и в месторождениях трудноизвлекаемой нефти в Западной Сибири. Потенциал этих проектов может быть реализован при смягчении ограничений ОПЕК+, полагает аналитик. В то же время, по его словам, ЛУКОЙЛ продолжает искать точки роста в зарубежных проектах, которые позволят нарастить добычу в условиях сделки ОПЕК+.

Дмитрий Козлов

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