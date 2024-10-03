Фармдистрибутор попал в реестр

С фармацевтического рынка вслед за дистрибутором лекарств «Годовалов» может уйти «Космофарм». Его банкротства требует кредитор — банк «ФК Открытие». Компания еще год назад попала в реестр недобросовестных контрагентов из-за задержек поставок в рамках одного из госконтрактов: с этого момента у нее начались проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Варламов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Игорь Варламов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Банк «ФК Открытие» 27 сентября подал заявления о банкротстве фармдистрибутора «Космофарм» и его владельца Игоря Варламова, обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел. С аналогичным требованием банк обратился и в отношении ООО «Центр лабораторных технологий АБВ», управляющего принадлежащей господину Варламову лабораторной сетью в Красноярском крае.

«Космофарм» работает на фармрынке с 2006 года. По данным СПАРК, в 2023 году выручка компании снизилась на 19,3% год к году, до 4,08 млрд руб., чистая прибыль — на 59%, до 65 млн руб.

«Космофарм» включен в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) и не имеет возможности обслуживать долг, сообщили “Ъ” в ВТБ, которому сейчас принадлежит «ФК Открытие». В банке отказались называть сумму требований до введения процедуры банкротства. В ВТБ уточнили, что «Центр лабораторных технологий АБВ» выступает поручителем по долгу «Космофарма», и заявили, что будут принимать необходимые меры по урегулированию задолженности.

Именно включение «Космофарма» в РНП в июле 2023 года сроком на два года послужило предпосылкой к развитию ситуации, рассказал “Ъ” Игорь Варламов.

Тогда Минздрав Ростовской области в одностороннем порядке расторг госконтракт с «Космофармом» по поставке препарата «Дигоксин», производимого Усолье-Сибирским химико-фармацевтическим заводом и применяемого при хронической сердечной недостаточности. Причиной неисполнения условий соглашения послужили сложности с поставками стандартных образцов для государственного контроля «Дигоксина», что затянуло процесс в лаборатории Росздравнадзора на шесть месяцев, объясняет Игорь Варламов. По данным арбитражной картотеки, решение о включении в реестр удалось оспорить в октябре 2023 года, но в июне 2024 года кассация отменила это по жалобе управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области.

После внесения компании в РНП банки, по словам Игоря Варламова, «перекрыли лимиты, приостановили выдачу траншей, рассмотрение новых заявок на банковские гарантии», а в апреле 2024 года потребовали досрочного погашения долгов. Поступающая выручка идет на их погашение, сегодня уже выплачено более 800 млн руб., указывает он, добавляя, что компания находится в ежедневном диалоге с банками и согласовывает план реструктуризации кредиторской задолженности.

Подача заявления о банкротстве может быть инструментом воздействия на должника, но при обращении именно банка, вероятнее всего, уже была проделана вся работа по возможному досудебному урегулированию задолженности, полагает партнер Birch Legal Александр Боломатов.

По его словам, такое обращение может стать основанием для присоединения к инициированию процедуры банкротства других банков и кредиторов. По данным отчетности компании, среди кредиторов «Космофарма» также числятся Росбанк и АБ «Россия», где “Ъ” не ответили.

«Космофарм» — не первый фармдистрибутор, испытывающий финансовые сложности. В январе банкротом признан пермский поставщик «Годовалов» с выручкой 7,4 млрд руб. за 2023 год. Конкуренция среди таких компаний ужесточается, и некоторым становится сложно бороться за место, в том числе на рынке госзакупок, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Именно на небольших поставщиках в большей степени отразилась ситуация с нехваткой ряда препаратов и сложностями с их поставками, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, в отличие от крупных игроков у них нет достаточного запаса финансовой прочности и диверсифицированного портфеля, чтобы справиться с возникшими трудностями.

Полина Гриценко