На Ямале нашли части острога времен правления Анны Иоанновны

На раскопках в Салехарде (ЯНАО) археологи обнаружили остатки острога, который предположительно был построен в XVIII веке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Деревянная часть стены найдена на раскопках в современном историко-архитектурном комплексе. Специалисты полагают, что этот острог казакам велела построить императрица Анна Иоанновна в 1731 году.

В этом археологическом сезоне ученые обнаружили окладной венец дома священника Васильевской миссионерской церкви. Его жилье находилось на мысу правого берега реки Полуй. Предположительно, с 1898 по 1910 год там жил архимандрит Русской православной церкви, историк и этнограф Иван Шемановский. Деревянные конструкции дома хорошо сохранились, археологи обнаружили два погреба и развал печи, а внутри бывшего здания — лампадку и другие предметы быта.