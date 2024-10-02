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Скандал с загрязнением воздуха в Волгаре дошел до Александра Бастрыкина

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Максим Козлов представит в центральном аппарате доклад о расследовании ситуации с загрязнением воздуха в микрорайоне Волгарь. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Сообщение опубликовал информационный центр ведомства.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Перед этим в комментарии в аккаунте приемной председателя СК РФ «ВКонтакте» появилось обращение о нарушении природоохранного законодательства в Самаре. Автор публикации сообщил о загрязнении воздуха в микрорайоне Волгарь нефтеперерабатывающим заводом.

Работа предприятия привела к превышению концентрации в атмосфере вредных веществ, включая сероводород, утверждает автор публикации. Обращения граждан по этому вопросу в разные инстанции ни к чему не привели. Региональное СУ СК РФ проводит проверку.

Георгий Портнов

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