Скандал с загрязнением воздуха в Волгаре дошел до Александра Бастрыкина

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Максим Козлов представит в центральном аппарате доклад о расследовании ситуации с загрязнением воздуха в микрорайоне Волгарь. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Сообщение опубликовал информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Перед этим в комментарии в аккаунте приемной председателя СК РФ «ВКонтакте» появилось обращение о нарушении природоохранного законодательства в Самаре. Автор публикации сообщил о загрязнении воздуха в микрорайоне Волгарь нефтеперерабатывающим заводом.

Работа предприятия привела к превышению концентрации в атмосфере вредных веществ, включая сероводород, утверждает автор публикации. Обращения граждан по этому вопросу в разные инстанции ни к чему не привели. Региональное СУ СК РФ проводит проверку.

Георгий Портнов