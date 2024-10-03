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Совсем не Бюльбюль

“Ъ” узнал подробности о новом после Азербайджана в Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил новым послом в России Рахмана Мустафаева, который сменит покинувшего Москву Полада Бюльбюль оглы. Преемник старожила азербайджанской дипмиссии, возглавлявшего ее более 18 лет, выглядит его противоположностью. В отличие от известного деятеля культуры советской эпохи, посол Мустафаев принадлежит к новой генерации руководителей азербайджанской дипломатии. Окончив МГИМО, как и президент Алиев, он стал дипломатом-полиглотом, поработав в ряде европейских стран, с которыми у Азербайджана были либо важные экономические проекты, либо конфликтные отношения. В своих заявлениях он неоднократно подвергал жесткой критике Запад, обвиняя его в давлении на Баку и попытках сорвать мирное урегулирование на Южном Кавказе.

Новый посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев — карьерный дипломат, успевший поработать в дипмиссиях Азербайджана во Франции, Нидерландах, Греции, Албании и Ватикане (на фото слева: папа римский Франциск)

Новый посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев — карьерный дипломат, успевший поработать в дипмиссиях Азербайджана во Франции, Нидерландах, Греции, Албании и Ватикане (на фото слева: папа римский Франциск)

Фото: Osservatore Romano / Handout / Reuters

Новый посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев — карьерный дипломат, успевший поработать в дипмиссиях Азербайджана во Франции, Нидерландах, Греции, Албании и Ватикане (на фото слева: папа римский Франциск)

Фото: Osservatore Romano / Handout / Reuters

Указ о назначении нового посла в Москве Рахмана Мустафаева президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник — через неделю после того, как российскую столицу покинул предыдущий посол Полад Бюльбюль оглы, вступающий на новое поприще в качестве депутата парламента.

Приезд посла Мустафаева в Москву завершит более чем 18-летнюю эпоху работы в российской столице переквалифицировавшегося в дипломата знаменитого тенора из Баку, для которого имя Бюльбюль было творческим псевдонимом («бюльбюль» по-азербайджански значит «соловей»).

Рахман Мустафаев почти на 20 лет младше своего знаменитого предшественника (год назад он отметил 60-летний юбилей). При этом, несмотря на неизбежную при любой смене главы дипмиссии преемственность посольской работы, господин Мустафаев выглядит антиподом улетевшего в Баку, но обещавшего возвращаться с концертами и еще не раз спеть для россиян азербайджанского «соловья».

В отличие от своего предшественника, господин Мустафаев пришел в дипломатию не с другого поприща, а со студенческой скамьи в Москве.

Сын советского дипломата, он с отличием окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) в 1985 году. То есть всего через три года после того, как свой диплом выпускника всесоюзной кузницы дипломатических кадров получил будущий президент Азербайджана Ильхам Алиев, впоследствии оставшийся в МГИМО вначале в аспирантуре, а затем на преподавательской работе.

Первой служебной командировкой Рахмана Мустафаева в период работы еще в советском МИДе было назначение на должность атташе посольства СССР в Судане. После распада СССР и создания независимого азербайджанского государства, испытывавшего острую потребность в квалифицированных национальных кадрах, господин Мустафаев переехал в Баку, где в течение нескольких лет работал в государственных ведомствах, а также занимал различные должности в МИД Азербайджана.

До назначения в Москву большая часть дипломатической карьеры Рахмана Мустафаева прошла в Европе.

На протяжении 2010-х годов он занимал должности в тех странах, с которыми у Азербайджана были важные экономические проекты (Греция, Албания), культурные проекты (Ватикан), а также в странах, отношения с которыми выливались для Баку в открытые конфликты (Франция, Нидерланды).

В ходе его работы в Европе в отношениях Азербайджана со странами Старого Cвета не раз возникали критические ситуации, в которых послу Мустафаеву приходилось становиться бойцом дипломатического фронта, демонстрируя жесткость в отстаивании национальных интересов.

Так, работая в Греции, в 2016 году он обвинил министра энергетики Паноса Скурлетиса в неуважении к Азербайджану и распространении неверных сведений о приватизации греческой компании DESFA, а также требовал облегчить условия работы в стране азербайджанским инвесторам в проекте TAP.

Самой же драматичной была его командировка во Францию, совпавшая со Второй карабахской войной 2020 года и началом процесса урегулирования между Баку и Ереваном, в котором постоянно происходили откаты.

В сентябре 2022 года посольство Азербайджана в Париже подверглось нападению со стороны радикально настроенных представителей армянской диаспоры.

Комментируя ситуацию, Рахман Мустафаев тогда заявил: «Господин Эмманюэль Макрон — позор Франции, не защищающей посольства и не заботящейся о нашей безопасности». Он потребовал от французских властей провести тщательное расследование инцидента, дать ему правовую оценку, привлечь виновных к ответственности, возместить причиненный дипмиссии ущерб и взять ее под круглосуточную охрану полиции.

Как президент Азербайджана отозвал Полада Бюль-Бюль оглы с должности посла в Москве

С 2022 года Рахман Мустафаев одновременно занимал должности посла в Королевстве Нидерландов и в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В Нидерландах произошли новые скандалы — на сей раз в связи с принятием парламентом страны нескольких антиазербайджанских резолюций, что потребовало от посла Мустафаева вновь проявить качества бойца дипломатического фронта в недружественной среде.

Судя по всему, здесь ему могли пригодиться знания, полученные в МГИМО в эпоху холодной войны и услышанные на лекциях в Москве формулировки и дипломатические обороты. «Западная демократия и парламентаризм не являются синонимами справедливости и объективности. Это касается в первую очередь нидерландского парламента, который не ставит перед собой цель содействовать справедливому постконфликтному урегулированию на Южном Кавказе. Он решает двуединую задачу — сдерживания Азербайджана, проводящего независимую политику, стремительно набирающего вес и влияние в мире, создания вокруг нашей страны неблагоприятной внешней среды и в то же время максимального усиления Армении — в политическом, экономическом и военном отношениях»,— заявил посол Мустафаев, осудив Нидерланды за «деструктивный подход к нормализации армяно-азербайджанских отношений».

Таким образом, направляющийся в Москву дипломат-полиглот, помимо родного азербайджанского и русского владеющий английским, французским, греческим и арабским языками, в условиях «холодной войны 2.0» будет говорить с коллегами на Смоленской площади на одном языке.

Сергей Строкань

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