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В учреждениях УФСИН Самарской области проходят обыски

Обыски проводятся в учреждениях УФСИН России по Самарской области. Эту информацию «Ъ-Волга» подтвердили в пресс-службе ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, в ФКУ СИЗО-1 УФСИН сотрудники управления искали у подозреваемых, обвиняемых и осужденных запрещенные к использованию вещи и предметы. Указанные предметы были найдены и изъяты.

По этому факту проводится служебная проверка. В региональном УФСИН отметили, что обыски проходят в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

Георгий Портнов

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