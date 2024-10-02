В учреждениях УФСИН Самарской области проходят обыски

Обыски проводятся в учреждениях УФСИН России по Самарской области. Эту информацию «Ъ-Волга» подтвердили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, в ФКУ СИЗО-1 УФСИН сотрудники управления искали у подозреваемых, обвиняемых и осужденных запрещенные к использованию вещи и предметы. Указанные предметы были найдены и изъяты.

По этому факту проводится служебная проверка. В региональном УФСИН отметили, что обыски проходят в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

Георгий Портнов