49,5 пункта составил индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2024 года (опережающий индикатор деловой активности рассчитывает S&P Global). Снижение (с 52,1 пункта в августе) с переходом в отрицательную зону (выше 50 пунктов — рост, ниже — спад) произошло впервые с апреля 2022 года. Этому способствовали снижение как объемов выпуска (впервые с июля 2022 года), так и числа новых заказов, слабый спрос и задержки поставок (максимальные с июля 2022 года) — хотя рост экспортных заказов показал годовой максимум за счет роста спроса клиентов из Центральной Азии. В связи с сокращением притока заказов компании уменьшали численность работников самыми быстрыми темпами с октября 2022 года.

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