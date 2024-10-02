Доктора вызвали на Цветной

Инвесткомпания Apollax Group продала здание медицинской клиники на Цветном бульваре в центре Москвы Юрию Кобидзе, бывшему совладельцу центра «Доктор 2000». Сейчас у инвесторов востребованы помещения с арендаторами, предоставляющими медицинские услуги, спрос на которые у россиян растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цветной бульвар в Москве

Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Цветной бульвар в Москве

Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Структура инвесткомпании Apollax Group «Аполлакс груп Лтд», зарегистрированная на Сейшельских островах, 30 августа 2024 года передала 100% в ООО «Паритет-инвест» Юрию Кобидзе, обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. В этом юрлице в 2018–2021 годах долями владели Денис Шафраник, сын бывшего в 1993–1996 годах министром энергетики Юрия Шафраника, и экс-глава Федеральной грузовой компании Алексей Тайчер.

По данным из ЕГРН, на балансе «Паритет-инвест» находится здание площадью 2,5 тыс. кв. м на Цветном бульваре в центре Москвы. Господин Кобидзе, в свою очередь, до июля 2024 года владел 50% клиники «Доктор 2000» в Москве. Сейчас она входит в «РЕСО-Гарантию», которая управляет сетью клиник MedSwiss. В Apollax Group и Юрий Кобидзе не ответили “Ъ”.

Apollax Group, инвестирующая в коммерческую недвижимость, основана в 2017 году бизнесменом Иваном Беляковым и его партнерами. Группа владеет бизнес-центрами «Меридиан», «Лесная, 43», «Мелиора», «Новосущевский» и другими. Компания также в 2020 году основала оператора гибких офисов Apollax Space, переименованного летом 2024 года в Aspace. Сейчас оператор развивается независимо от инвесткомпании.

Сумму сделки между Юрием Кобидзе и Apollax Group партнер CMWP Наталья Никитина оценивает в 700 млн руб. Источник “Ъ” на рынке недвижимости говорит, что господин Кобидзе мог выступать в интересах MedSwiss. В этой сети на запрос “Ъ” не ответили. Сейчас площади в здании на Цветном бульваре занимает медицинский центр «Он клиник».

Иногда, впрочем, частные инвесторы выкупают такие объекты. Так, в прошлом году бывший топ-менеджер Газпромбанка Олег Титаренко, отвечавший за работу с проблемными заемщиками, приобрел здание медицинского центра на юго-западе Москвы более чем за 1,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 17 мая 2023 года).

Помещения с арендаторами в виде медицинских клиник, стоматологий и пунктов приема анализов пользуются довольно высоким спросом со стороны инвесторов, отмечает гендиректор DNA Realty Антон Белых. Вложения в открытие клиники гораздо выше, чем у большинства других арендаторов, такой контрагент заключает долгосрочные договоры — на 15 лет и более, поэтому он вряд ли съедет и закроется, добавляет он.

К тому же медицинские услуги востребованы в любые времена, особенно в центре Москвы, где живут люди с высокими доходами, готовые тратить на свое здоровье большие суммы, отмечает господин Белых. Услуги частных клиник последнее время действительно набирают популярность у россиян. Число покупок медицинских услуг в январе—июне 2024 года выросло на 20% год к году, средний чек на них — на 18%, до 4,7 тыс. руб., подсчитали аналитики «Чек Индекса». Потребителей часто не устраивают очереди и перечень услуг в государственном сегменте: по программе госгарантий недоступны некоторые популярные исследования, например анализы на витамины или гормоны, поясняли ранее эксперты (см. “Ъ” от 20 августа).

Дарья Андрианова