Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Доктора вызвали на Цветной

Клиника в центре Москвы перешла новому владельцу

Инвесткомпания Apollax Group продала здание медицинской клиники на Цветном бульваре в центре Москвы Юрию Кобидзе, бывшему совладельцу центра «Доктор 2000». Сейчас у инвесторов востребованы помещения с арендаторами, предоставляющими медицинские услуги, спрос на которые у россиян растет.

Цветной бульвар в Москве

Цветной бульвар в Москве

Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Цветной бульвар в Москве

Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Структура инвесткомпании Apollax Group «Аполлакс груп Лтд», зарегистрированная на Сейшельских островах, 30 августа 2024 года передала 100% в ООО «Паритет-инвест» Юрию Кобидзе, обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. В этом юрлице в 2018–2021 годах долями владели Денис Шафраник, сын бывшего в 1993–1996 годах министром энергетики Юрия Шафраника, и экс-глава Федеральной грузовой компании Алексей Тайчер.

По данным из ЕГРН, на балансе «Паритет-инвест» находится здание площадью 2,5 тыс. кв. м на Цветном бульваре в центре Москвы. Господин Кобидзе, в свою очередь, до июля 2024 года владел 50% клиники «Доктор 2000» в Москве. Сейчас она входит в «РЕСО-Гарантию», которая управляет сетью клиник MedSwiss. В Apollax Group и Юрий Кобидзе не ответили “Ъ”.

Apollax Group, инвестирующая в коммерческую недвижимость, основана в 2017 году бизнесменом Иваном Беляковым и его партнерами. Группа владеет бизнес-центрами «Меридиан», «Лесная, 43», «Мелиора», «Новосущевский» и другими. Компания также в 2020 году основала оператора гибких офисов Apollax Space, переименованного летом 2024 года в Aspace. Сейчас оператор развивается независимо от инвесткомпании.

Сумму сделки между Юрием Кобидзе и Apollax Group партнер CMWP Наталья Никитина оценивает в 700 млн руб. Источник “Ъ” на рынке недвижимости говорит, что господин Кобидзе мог выступать в интересах MedSwiss. В этой сети на запрос “Ъ” не ответили. Сейчас площади в здании на Цветном бульваре занимает медицинский центр «Он клиник».

Иногда, впрочем, частные инвесторы выкупают такие объекты. Так, в прошлом году бывший топ-менеджер Газпромбанка Олег Титаренко, отвечавший за работу с проблемными заемщиками, приобрел здание медицинского центра на юго-западе Москвы более чем за 1,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 17 мая 2023 года).

Граждане начали больше тратить на медицинские услуги

Помещения с арендаторами в виде медицинских клиник, стоматологий и пунктов приема анализов пользуются довольно высоким спросом со стороны инвесторов, отмечает гендиректор DNA Realty Антон Белых. Вложения в открытие клиники гораздо выше, чем у большинства других арендаторов, такой контрагент заключает долгосрочные договоры — на 15 лет и более, поэтому он вряд ли съедет и закроется, добавляет он.

К тому же медицинские услуги востребованы в любые времена, особенно в центре Москвы, где живут люди с высокими доходами, готовые тратить на свое здоровье большие суммы, отмечает господин Белых. Услуги частных клиник последнее время действительно набирают популярность у россиян. Число покупок медицинских услуг в январе—июне 2024 года выросло на 20% год к году, средний чек на них — на 18%, до 4,7 тыс. руб., подсчитали аналитики «Чек Индекса». Потребителей часто не устраивают очереди и перечень услуг в государственном сегменте: по программе госгарантий недоступны некоторые популярные исследования, например анализы на витамины или гормоны, поясняли ранее эксперты (см. “Ъ” от 20 августа).

Дарья Андрианова

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...