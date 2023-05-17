Клиника ушла в портфель

Несмотря на кризис на рынке недвижимости, непрофильные инвесторы стали активно интересоваться активами в этом секторе. Так, бывший топ-менеджер Газпромбанка Олег Титаренко, отвечавший за работу с проблемными заемщиками, выкупил здание медицинского центра на юго-западе Москвы более чем за 1,5 млрд руб. Приобретение активов на банкротных торгах сейчас единственная возможность для непрофильных инвесторов войти на рынок недвижимости. Даже если они не решатся на реализацию девелоперских проектов, то в перспективе смогут перепродать площадки застройщикам, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О продаже за 1,58 млрд руб. здания площадью почти 9 тыс. кв. м и участка 0,2 га на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы, принадлежавших признанному несостоятельным ООО «Клиника-М», “Ъ” узнал из реестра сведений о банкротстве. Покупателем выступил Олег Титаренко — бывший вице-президент Газпромбанка, отвечавший за работу с проблемными активами. Источник “Ъ”, близкий к Газпромбанку, сообщил, что топ-менеджер больше не работает в банке. Связаться напрямую с господином Титаренко не удалось.

Объект на Мичуринском проспекте строился около 16 лет и считался проблемным долгостроем, напоминает старший директор департамента оценки и консалтинга Commonwealth Partnership Антон Калистратов. После ввода в эксплуатацию в здании размещался частный медицинский центр.

Из-за небольшого размера участка новому владельцу вряд ли удастся перестроить объект, увеличив его площадь и переделав его, например, в жилой дом, считает партнер «Ricci | Консалтинг и оценка» Яна Кузина. Строительство нового офисного здания также является экономически нецелесообразным, добавляет господин Калистратов.

Здание может использоваться и в качестве офисов класса В, считает директор отдела рынков капитала и инвестиций CORE.XP Игорь Пущен. В таком случае владелец объекта может зарабатывать по 180–200 млн руб. ежегодно.

Однако в текущей ситуации, когда уровень пустующих площадей даже в бизнес-центрах класса А превышает 12%, найти качественных арендаторов для будущего офиса на Мичуринском проспекте будет сложно. По данным Ricci, с апреля 2022 года по март 2023 года на офисном рынке Москвы из-за досрочного расторжения договоров аренды освободилось 202,4 тыс. кв. м качественных площадей, что в десять раз больше, чем годом ранее, подсчитали в Ricci.

Резкий рост освободившихся площадей в московских бизнес-центрах связан с уходом с российского рынка международных компаний. Найти замену этим арендаторам в полной мере пока не удалось. Поэтому у компаний, планирующих увеличить офисные площади или переехать, сейчас широкий выбор объектов в сложившихся деловых районах Москвы.

Несмотря на сложную ситуацию на рынке недвижимости, непрофильные инвесторы стали активно приобретать активы преимущественно на банкротных торгах. Это дешевле, чем покупка недвижимости у конечного владельца, говорят опрошенные “Ъ” консультанты. Так, например, экс-глава «Проминстраха» Сергей Гладкин, страховавший ответственность застройщика скандального жилого комплекса «Царицыно» в Москве, за счет участия в банкротных торгах консолидировал земли рядом с нацпарком «Лосиный остров» в подмосковных Мытищах (см. “Ъ” от 2 мая).

Акционер АО «Оптиком», поставляющего упаковку, канцелярские товары для бизнеса, Борис Грабчинский выкупил с торгов за 342 млн руб. территорию бывшего хлебозавода №8 на Большой Черкизовской улице на востоке Москвы, принадлежавшую обанкротившейся ГК «Настюша» (см. “Ъ” от 24 марта). На этой площадке возможно реализовать крупный девелоперский проект после согласования с мэрией разрешительной документации.

Приобретение объектов и площадок компаний-банкротов, по словам консультантов, сейчас позволяет запустить девелоперские проекты с относительно меньшими затратами. Более того, по их мнению, непрофильные инвесторы в перспективе могут перепродать застройщикам имущество, полученное по итогам банкротных торгов.

Дарья Андрианова