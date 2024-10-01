«Оренбург» проиграл «Локомотиву» в Кубке России

Во вторник, 1 октября, в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России московский «Локомотив» принимал «Оренбург». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе столичной команды оба мяча забил Сергей Пиняев. У оренбуржцев гол на счету Саида Сахархизана.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу группы В Кубка России, выиграв все пять матчей и набрав 15 очков. «Оренбург» потерпел пятое поражение и находится на четвертой позиции.

Андрей Сазонов