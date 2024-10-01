В Самаре застройщик проблемного объекта возместит Минстрою вред на 44 млн рублей

Удовлетворен иск прокурора Советского района Самары о взыскании солидарно с учредителей ООО «Прогресс-Н» в пользу министерства строительства имущественного вреда. Компания должна будет выплатить чиновникам 44 млн руб. Постановление вынес Куйбышевский районный суд Самары. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Перед этим министерство строительства Самарской области и ООО «Прогресс-Н», которое выступало застройщиком проблемного объекта – жилого дома по ул. Советской Армии, 121, — заключили четыре соглашения о предоставлении субсидии на общую сумму 44 млн руб. Деньги были выделены для компенсации затрат на окончание строительства здания.

В ноябре 2013 года региональный Минстрой на конкурсной основе отобрал ООО «Прогресс-Н» для завершения строительства объекта. Предполагалось, что компания удовлетворит права требований 251 участника долевого строительства на получение 316 жилых помещений. Их общая площадь должна была составить свыше 15 тыс. кв. м.

Однако компания так и не исполнила взятых на себя обязательств. В мае 2022 года Арбитражный суд Самарской области признал ООО «Прогресс-Н» несостоятельным (банкротом). Здание до сих пор не введено в эксплуатацию.

Георгий Портнов