Экс-глава муниципалитета обвиняется в предоставлении непригодной квартиры ребенку-сироте

Передано в суд уголовное дело в отношении бывшей главы администрации сельского поселения Красноярского района Самарской области. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Новое жилье ребенку-сироте до сих пор не предоставлено

Фото: СУ СК РФ по Самарской области

По версии следствия, в 2006 году чиновники закрепили за несовершеннолетней жительницей-сиротой квартиру, которая была признана непригодной для проживания. В ней отсутствовало необходимое газовое оборудование, а окна были неисправны.

Силовики установили, что экс-чиновница знала об этом, но не сделала ничего, чтобы признать помещение непригодным для жилья. Вместо этого обвиняемая предоставила другую жилплощадь, также непригодную для жилья.

Расследование дела завершено. Утверждено обвинительное заключение по нему. По информации СУ СК РФ по Самарской области, решается «вопрос о внеочередной постановке потерпевшей на учет для получения жилого помещения с последующей выдачей сертификата для его приобретения».

Георгий Портнов