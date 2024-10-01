В Екатеринбурге общее число лесных пожаров в 2024 году сократилось в 14 раз

В период пожароопасного сезона на территории Екатеринбурга было зафиксировано четыре лесных пожара, рассказал в ходе думской комиссии по безопасности жизнедеятельности заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу ГУ МЧС по Свердловской области Андрей Булдырский. Он подчеркнул, что за схожий период 2023 года в городе произошло 59 лесных пожаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Директор МСАУ «Екатеринбургское лесничество» Александр Чубарков добавил, что пройденная огнем площадь в Екатеринбургском лесничестве составила 1,38 га, на территории федеральных лесов в муниципальном образовании — 4,7 га.

Напомним, особый противопожарный режим в Екатеринбурге действовал с 12 апреля по 22 июля. Горожанам в это время нельзя было посещать лес и разводить открытый огонь — штрафы за нарушение режима могли составлять от 10 до 20 тыс. руб., а если оно станет причиной пожара — от 40 до 50 тыс. руб. В период действия режима в городе было составлено 480 протоколов о нарушении правил безопасности на общую сумму штрафов 2 млн руб.

Василий Алексеев