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К читателям газеты «Коммерсантъ»

Голова года

Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим еврейским новым годом — праздником Рош аШана!

Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода

Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Название этого праздника переводится с иврита как «Голова года». И действительно, как голова управляет телом, так и Рош аШана задает тон всему предстоящему году. То, каким он будет, напрямую зависит от наших действий в дни праздника и от духовных процессов, которые происходят в высших мирах в это время.

Чтобы год был благополучным, мы исполняем особые праздничные традиции, каждая из которых имеет свои позитивные смыслы и символы, мы стараемся начать новую главу в наших делах, планах и отношениях с близкими. Так, мы начинаем год, обмакнув яблоко в мед и желая друг другу, чтобы он был хороший и осязаемо сладкий. На стол подают рыбу с головой, чтобы в будущем году мы были «не в хвосте», а «в голове». А множество зернышек граната подчеркивает наши настоящие и будущие заслуги.

Конечно, чтобы провести следующий год достойно и счастливо, мало окружить себя хорошими символами и добрыми пожеланиями. И на духовном уровне в Рош аШана происходит очень важный процесс — Всевышний вершит суд над миром. Именно решение Свыше определит, какой будет новая запись в книге нашей жизни, заслужили ли мы хороший год, или нам будут посланы испытания.

С одной стороны, может казаться, что Небесный суд проходит как бы помимо нас — вне человеческого понимания и без нашей возможности повлиять на приговор. Но сказано у мудрецов: «…истинная ценность каждого человека определяется его поступками, и в соответствии с ними он удостаивается Б-жественного присутствия».

Если мы проанализируем хотя бы один день из своей жизни, мы поймем, как часто мы оказываемся перед нравственным выбором. Мы решаем, быть ли нам хорошими или злыми в той или иной ситуации, помочь ли нуждающемуся или отвернуться от чужой беды, быть смелыми и честными или трусливыми и лживыми — от ответов на эти вопросы и зависит напрямую наша судьба.

Рош аШана — правильный момент для подобных мыслей, потому что нашей главной целью и задачей в этот праздник становится именно духовное обновление. В этом нам помогает центральная заповедь праздника — трубление в шофар. Услышать его должны не только взрослые, но даже маленькие дети. Эти пронзительные звуки действуют как пробуждение души, они активизируют наши внутренние силы и напоминают о власти Всевышнего над миром.

Глубокое осмысление наших поступков в этот праздник — первый шаг к их исправлению и нашему совершенствованию. Поэтому, несмотря на грозный смысл Рош аШана, он наполнен светлой радостью, верой в благосклонный приговор Всевышнего и надеждой на счастливый год, который позволит каждому из нас стать лучше и совершить еще больше добрых дел.

От всего сердца поздравляю вас с Рош аШана! Желаю вам яркого и позитивного начала нового года, чтобы исполнение всех заповедей праздника подарило вам новые силы! Пусть будут успешны ваши начинания, пусть вы и ваши близкие будут здоровы! Благословений Всевышнего, благополучия и гармонии!

Александр Борода, раввин, президент Федерации еврейских общин России

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