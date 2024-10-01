В Сызранском районе сгорело 426 гектаров леса

В Сызранском районе Самарской области, по данным на первое октября, пожар затронул 426 га леса. Об этом говорится в сообщении областного министерства лесного хозяйства и охраны окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пожар разгорелся в субботу, 28 сентября, в урочище «Рачейская тайга» между селами Смолькино и Еремкино. По последней информации, протяженность кромки пожара составляет 3,1 км. С огнем борются 300 человек личного состава лесной охраны Самарской области и МЧС, а также пожарные формирования Ульяновской области. Задействован вертолет ВВС России МИ-8.

По информации проекта «Архипелаг дикой природы Самарской области», пожар помогают тушить волонтеры, наблюдается задымление в селе Старая Рачейка.

Запрет на посещение леса в Самарской области продлен до 10 октября. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил создать комиссию для выяснения причин стремительного распространения лесного пожара.

Сабрина Самедова