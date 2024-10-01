Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сызранском районе сгорело 426 гектаров леса

В Сызранском районе Самарской области, по данным на первое октября, пожар затронул 426 га леса. Об этом говорится в сообщении областного министерства лесного хозяйства и охраны окружающей среды.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пожар разгорелся в субботу, 28 сентября, в урочище «Рачейская тайга» между селами Смолькино и Еремкино. По последней информации, протяженность кромки пожара составляет 3,1 км. С огнем борются 300 человек личного состава лесной охраны Самарской области и МЧС, а также пожарные формирования Ульяновской области. Задействован вертолет ВВС России МИ-8. 

По информации проекта «Архипелаг дикой природы Самарской области», пожар помогают тушить волонтеры, наблюдается задымление в селе Старая Рачейка. 

Запрет на посещение леса в Самарской области продлен до 10 октября. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил создать комиссию для выяснения причин стремительного распространения лесного пожара.

Сабрина Самедова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...