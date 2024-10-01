Стоимость квадратного метра жилья в Югре увеличится до 115,8 тысяч рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в четвертом квартале 2024 года стоимость одного квадратного метра жилья увеличится до 115 850 тыс. руб. В третьем квартале этого года стоимость составляла 112 928 тыс. руб., сообщили в Telegram-канале «Стройкомплекс Югры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На части округа, которая относится к сухопутным территориям Арктической зоны РФ, стоимость 1 кв. м составит 128 188 руб. Согласно приказу Минстроя РФ, в Ямало-Ненецком автономном округе стоимость составит 179 399 руб., в Тюменской области — 117 429 руб.

Полина Хабарова