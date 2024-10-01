Пятеро ростовчан пошли под суд за незаконную обналичку 170 млн рублей

Перед Ворошиловским районным судом Ростова предстанут пятеро фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Как сообщает пресс-служба донской прокуратуры, их обвиняют также в незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей.

По версии следствия, участники преступной группы (их фамилии не называются) в течение пяти лет использовали реквизиты пяти созданных юрлиц, чтобы осуществлять банковскую деятельность в Ростове. За это время они представили в кредитные учреждения свыше 7 тыс. подложных банковских документов. Незаконным путем злоумышленники выручили 170 млн руб., говорится в сообщении.

Дмитрий Ковалевский