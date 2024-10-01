Из-за чемпионата по горным гонкам в Лазаревском районе Сочи ограничат движение

В Сочи в следующую субботу, 12 октября, состоится финальный этап чемпионата Краснодарского края по автомобильным горным гонкам «Сочи 2024». В связи с этим в Лазаревском районе города временно ограничат движение, рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Степанов, Коммерсантъ Фото: Алекс Степанов, Коммерсантъ

Гонки пройдут на участке дороги от села Марьино в сторону микрорайона Лазаревское. С 9:00 до 18:20 на пятикилометровом отрезке автодороги от кафе «У горца» в сторону Лазаревского ограничат движение. Подробную схему опубликовали на сайте мэрии. Туристам и местным жителям рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что движение ограничат в Сириусе. Здесь с 4 по 6 октября в Сириусе пройдет фестиваль спорта Ironstar Sochi Sirius. Ограничения начали действовать 28 сентября и продлятся до конца дня 7 октября.

Вячеслав Рыжков