В Сириусе на 10 дней ограничат движение и парковку транспорта

С 4 по 6 октября в Сириусе пройдет фестиваль спорта Ironstar Sochi Sirius. В связи с соревнованиями и подготовкой к ним с полуночи 28 сентября до конца дня 7 октября на федеральной территории будут поэтапно ограничены движение транспорта и парковка автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Сириуса» Фото: Пресс-служба «Сириуса»

На протяжении всего этого времени будет закрыта парковка между отелями Mantera Resort & Congress и отелем «Альфа Сириус» по адресу улица Голубая, 1а. Попасть на нее будет невозможно.

4 октября в середине дня — с 14:00 до 18:00 — будет перекрыта Олимпийская площадь, мосты и открытая часть гоночного трека. С полуночи 4 октября до середины дня 6 октября движение для автомобилей будет закрыто по улице Голубой. Ограничения начинают действовать от дома 1ж до пересечения с Морским бульваром.

С 5 по 6 октября будет ограничен выезд с территории Паркового квартала. Выехать будет возможно через Морской бульвар и в объезд парковки. Также 5 октября с 05:00 до 13:00 будут действовать ограничения на Олимпийском проспекте: от улицы Парусной до Таврической, от Диброва до Старообрядческой, от Континентального проспекта до Олимпийского.

В течения дня 5 и 6 октября автомобили не смогут проехать по улице Триумфальной: от Перспективной до Перелетной, от Парусной до Триумфальной, по открытой части гоночного трека.

Александра Каверина