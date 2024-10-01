22,4 тысячи рублей составит с 2025 года минимальный размер оплаты труда в РФ. Законопроект об этом правительство вчера внесло на рассмотрение Госдумы. Как следует из пояснительной записки, благодаря изменению МРОТ увеличится зарплата 4,2 млн человек — большая часть из них занята в бюджетной сфере. Отметим, что к размеру МРОТ также привязан ряд социальных выплат населению из бюджета. Вырастет и соотношение МРОТ с медианной зарплатой в стране — сейчас оно, как было установлено в 2021 году, составляет 42%, в 2025 году увеличится до 48%. Размер медианой зарплаты, которую правительство при этом взяло в расчет, составил 46,7 тыс. руб.

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