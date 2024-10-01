Добровольческие формирования вписывают в Гражданский кодекс РФ

Группа из 11 депутатов (все — ЕР), включая главу парламентского комитета по обороне Андрея Картаполова, а также сенатор Ирина Рукавишникова внесли в Госдуму законопроект, расширяющий гражданские полномочия командиров воинских подразделений. Речь о поправках к двум федеральным законам, вводящим в действие соответственно первую и вторую части Гражданского кодекса (ГК) РФ. Сейчас по ст. 185.1 ГК РФ доверенность на регистрацию прав собственности и других сделок должна быть заверена нотариусом, но для военнослужащих действует особый порядок. Так, в пунктах дислокации воинских частей, «где нет нотариальных контор», документы может заверить командир части. Однако этот порядок не распространяется на «добровольческие формирования», обращают внимание авторы поправок. Такие соединения могут быть созданы в соответствии с федеральным законом «Об обороне», говорится в пояснительной записке, а у добровольцев есть «необходимость оформить доверенность на совершение в их интересах третьими лицами юридически значимых действий» (например, на получение денежных выплат или завещания). По мнению депутатов, следует предоставить командиру воинской части, «которому придано добровольческое формирование», право удостоверять доверенности в соответствии со ст. 185.1 ГК РФ.

В Федеральной нотариальной палате (ФНП) признают: ситуации, когда «военнослужащему срочно требуется доверенность и они обращаются к командирам», действительно случаются, но это «скорее исключение». «Как правило, у граждан, отправляющихся на службу, есть возможность решить вопросы в удобной им нотариальной конторе. Более того, нотариусы выезжают в пункты сбора, учебные центры для военнослужащих, пункты отбора на контрактную службу»,— пояснили в пресс-службе ФНП. Там отметили, что в столичном Едином пункте отбора на контрактную службу постоянно дежурят нотариусы, готовые бесплатно оформить военнослужащим необходимую им доверенность.

Александр Воронов