Переводам преграждают путь

Российские импортеры массово переходят в ОТП-банк, но теперь и он стал ограничивать валютные переводы. Переход клиентов происходит с начала сентября, после того как Райффайзенбанк запретил большинству юрлиц проводить трансакции в долларах и евро за границу. Российская дочка венгерской группы OTP таких запретов не вводила. Но, как пишут «Ведомости», теперь и она стала возвращать средства отправителям. Это касается только переводов в Евросоюз в евро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В материнской компании утверждают, что проблема связана «с нехваткой ресурсов», и банк работает над ее решением. Комиссии за отклоненные платежи организация взимать с клиентов не будет. Впрочем, старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло отмечает, что трудности с переводами в евро через ОТП-банк появились с начала года: «OTP Bank — это венгерский банк. Когда мы там открыли счет, нам сразу было озвучено требование, что мы будем платить только евровые платежи и только в страны Евросоюза, по крайней мере, нам это было так обозначено.

Мы открыли счет, попытались сделать одну трансакцию, но попали на достаточно жесткий комплаенс: необходимо заполнить анкету, прописать, что за груз, какого назначения и так далее. То есть ОТП-банк не платит за санкционные товары, несанкционные подвергает достаточно глубокой процедуре комплаенса и выпускает евро только в страны Евросоюза.

По нашим наблюдениям, евро в принципе сейчас проходит более жесткий комплаенс, чем доллары, независимо о того, через какой банк ты платишь. Мое личное мнение заключается в том, что дело не в OTП-банке, а в евровых корреспондентских счетах, которые, естественно, подвергаются достаточно жестким процедурам проверки. Эта проблема не решаема конкретным банком, клерком, она глубокая, политическая, ее не решить по принципу "десять раз отправишь, один раз дойдет"».

На этом фоне “Ъ” обратил внимание на отчетность Райффайзенбанка, согласно которой организация в августе почти в три раза сократила средства на корреспондентских счетах. По оценкам издания, уменьшение произошло на рекордные для банка 420 млрд руб. Сейчас остатки оцениваются в 242 млрд руб.

Эксперт по финансовым рынкам Андрей Бархота связывает это в том числе с введением Райффайзенбанком запрета на трансграничные переводы. По его словам, рост интереса к ОТП-банку ожидаем: «Деньги, скорее всего, предназначались для управления ликвидностью, в том числе валютных переводов. Сформировался некий комиссионный доход, и у банка снизились и пассивная часть, и активная часть. Собственно, этого следовало ожидать.

Действительно, сейчас такая интересная ситуация, когда на техническую возможность переводов платежей в валюте влияет не столько мощность самого банка, его системная значимость, его капитал, сколько дружественная или недружественная юрисдикция. То, что эта вся история имеет технические корни, в какой-то степени абсолютно точно, потому что OTП-банк всегда входил где-то в топ-50 российских банков, никогда не был системно значимым и всегда все-таки делал упор на розничный бизнес.

Если мы представим себе предпринимателей, которые покинули Raiffeisen Bank, перешли в OTP, естественно, если таких будут тысячи и десятки тысяч, то автоматизированные IT-системы у банка могут продемонстрировать какие-то сбои, которые в дальнейшем могут не разрешиться. Но нельзя исключать, что и в дальнейшем емкость корреспондентских связей, корреспондентских счетов банка OTP тоже будет сокращаться. Это, собственно, обусловлено общей санкционной повесткой и тем давлением, которое оказывают США».

Сами импортеры заявили «Ведомостям», что после того, как им вернулись средства, менеджеры российского ОТП-банка рекомендовали им повторить перевод. В большинстве случаев это приводило к успешному завершению трансакции.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов