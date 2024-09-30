Райффайзенбанк объяснил причины рекордного сокращения остатков на корсчетах

Как заявили «Ъ» в пресс-службе Райффайзенбанка, «основная причина снижения остатков на корсчетах — это переток рублей с корсчетов на депозиты в ЦБ». При этом в банке пояснили, что в меньшей степени «снижение было вызвано сокращением валютных остатков на счетах клиентов из-за ограничений валютных переводов». Согласно отчетности банка, в августе остатки на корсчетах сократились на рекордную сумму — 421 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Райффайзенбанке также уточнили, что динамика по «прочим размещенным средствам» (по оценке «Ъ», снизилась на 356 млрд руб.) была связана «с переносом средств из сделок обратного репо в депозит ЦБ». Всего, как свидетельствует отчетность банка, приток средств на депозитный счет в ЦБ составил почти 690 млрд руб. Ранее банк последовательно сокращал возможности по трансграничным переводам. В частности, в начале сентября банк, за некоторым исключением, перестал проводить исходящие трансграничные переводы во всех иностранных валютах.

Подробнее о сокращении остатков на корсчетах Райффайзенбанка — в материале «Ъ».

Ольга Шерункова