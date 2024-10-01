Локомотив борьбы с трансферной системой

В одну из главных футбольных тем недели превратилось окончание процесса по иску, поданному в Европейский суд известным в прошлом французским игроком Лассана Диарра, которое, как считают некоторые эксперты, может существенно повлиять на принципы функционирования отраслевого рынка. Сторона господина Диарра оспаривает законность решения Международной федерации футбола (FIFA) переложить на спортсмена и команды, желавшие его приобрести, выплату неустойки после расторжения контракта с московским «Локомотивом» в середине прошлого десятилетия. Фактически же речь идет о попытке признать противоречащей законам Евросоюза саму роль FIFA как обладающего исключительными полномочиями регулятора футбольного рынка и даже подрыве основ трансферной системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из недолгого пребывания Лассана Диарра (на переднем плане) в московском «Локомотиве» вырос процесс, который может привести к существенным изменениям в трансферной системе

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Из недолгого пребывания Лассана Диарра (на переднем плане) в московском «Локомотиве» вырос процесс, который может привести к существенным изменениям в трансферной системе

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Сразу несколько изданий выделили в качестве едва ли не центральной для футбольного бизнеса темы недели завершающийся в Европейском суде процесс, решение по которому должно быть объявлено 4 октября. Основным истцом в нем выступает известный в прошлом полузащитник Лассана Диарра, поддержанный двумя футбольными профсоюзами — международным (FIFPro) и французским (UNFP), а ответчиком — Международная федерация футбола. FootballLegal предполагает, что исход процесса может привести к «существенной трансформации трансферной системы». А The Guardian называет его «делом Босмана 2.0», сравнивая с потрясением, пережитым отраслью в середине 1990-х. Тогда иск бельгийского игрока Жан-Марка Босмана, удовлетворенный Европейским судом, трансферную систему в ее нынешнем виде, по сути, и сформировал, отменив, например, лимиты на легионеров и компенсации за переходы после окончания срока действия контракта. Адвокат господина Босмана Жан-Луи Дюпон представляет интересы и господина Диарра.

История, лежащая в основе дела, началась в России. Лассана Диарра, игравший в своей карьере за таких грандов, как «Арсенал», «Челси» и «Реал», в 2012 году очутился в обладавшем в тот момент значительными финансовыми возможностями махачкалинском «Анжи», а в 2013-м перебрался в другой мощный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) — «Локомотив». Несмотря на заключенный четырехлетний контракт, в составе московской команды господин Диарра провел всего один сезон. Перед началом следующего Лассана Диарра не прибыл на тренировочный сбор и сообщил, что не желает больше выступать за «Локомотив». Клуб в соответствии с регламентом обратился для разрешения конфликта в Палату по разрешению споров FIFA. Та, отказавшись признать игрока свободным агентом, постановила обязать господина Диарра выплатить железнодорожникам неустойку за досрочное расторжение соглашения, причем это обязательство перекладывалось на тот клуб, с которым француз заключит очередной контракт. Позже, уже после того как правоту FIFA подтвердил Спортивный арбитражный суд (CAS), была окончательно установлена сумма выплаты — €10,5 млн.

Лассана Диарра вел переговоры с несколькими командами. Но они отказывались подписывать с ним контракт, узнав, что в нагрузку к игроку получат и его долг, превышающий реальную трансферную стоимость игрока. Проигнорировать же его было невозможно, поскольку трансферный сертификат, без которого переход невозможен, находился у FIFA. Статус свободного агента Лассана Диарра приобрел лишь в 2015 году, пропустив целый сезон, и наконец трудоустроился в «Марсель». Спустя еще три года он завершил карьеру.

Бороться с FIFA Лассана Диарра, считавший себя жертвой незаконных требований структуры, начал еще до ее окончания. Первого успеха он добился в 2017 году, выиграв процесс против федерации в суде бельгийского города Шарлеруа (местный клуб был в списке отказавшихся от его приобретения после бегства из России). Он, правда, отказался компенсировать якобы упущенные футболистом доходы в полном объеме, уменьшив заявленную в иске сумму в десять раз, до €60 тыс. Зато в мотивировочной части вердикта было сказано, что постановление FIFA о штрафе для господина Диарра и его перекладывании на нового работодателя является нарушением законов Евросоюза, гарантирующих свободное перемещение рабочей силы.

После этого команда Лассана Диарра пошла дальше — в Европейский суд. Причем, кажется, у нее есть шансы добиться победы и в этой инстанции, до сих пор признававшей «особое» положение футбола, предполагающее наличие у регуляторов отрасли — FIFA и Союза европейских футбольных ассоциаций — и «особых» полномочий. Во всяком случае, в пользу господина Диарра свидетельствует мнение по делу одного из генеральных адвокатов Европейского суда Мацея Шпунара. В заключении господина Шпунара говорится, что «практически нет сомнений» насчет «сдерживающей природы» регламента головной футбольной структуры по статусу и трансферам игроков, а некоторые его положения «ограничивают возможности игроков при смене клубов» и «влияют на конкуренцию клубов на рынке при приобретении профессиональных футболистов». Кроме того, Мацей Шпунар назвал «драконовскими» последствия разрыва спортсменами контрактов, а их условия — «прописанными таким образом, чтобы у каждого игрока пробегал холодок по спине». Целый ряд экспертов, оценивая перспективы разбирательства для различных изданий — BBC, The Guardian,— трактовали мнение генерального адвоката как знак, что Европейский суд готов скорректировать механизм, лежащий в основе трансферной системы.

Алексей Доспехов