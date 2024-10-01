Особые черви

Паразитологи Санкт-Петербургского университета совместно с коллегами из Института экологии Волжского бассейна РАН провели полноценный молекулярно-филогенетический анализ трематод циклоцелид — паразитических плоских червей — и впервые составили их подробные морфологические описания. Исследование показало, что такой широко используемый признак, как длина желточных полей, изменчив у циклоцелид и не может быть использован при их видовой идентификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org

Плоские черви семейства Cyclocoelidae (циклоцелид) — паразиты, обитающие в дыхательной системе птиц. Их жизненные циклы до сих пор были слабо изучены. Это во многом связано с тем, что таких червей практически невозможно зарисовать: они довольно крупные, около сантиметра в длину, их тело не помещается в поле зрения микроскопа. Помимо этого, они непрозрачные и толстые, а их внутренние органы плохо видны. В результате исследователи часто ограничиваются фотографиями и текстовыми описаниями ключевых морфологических признаков, что не всегда приводит к точным и универсальным выводам.

Комплексное паразитологическое обследование в 2022 и 2023 годах позволило ученым СПбГУ и ИЭВБ РАН исследовать воздушные мешки восьми чернышей (Tringa ochropus) и 11 черных дроздов (Turdus merula), пойманных в Самарской области и Республике Мордовия. В воздушных мешках птиц было найдено 150 половозрелых циклоцелид, относящихся к двум видам: Harrahium obscurum и Morishitium dollfusi. Паразиты были обнаружены лишь у взрослых особей птиц, вернувшихся после зимовки, что может указывать на их заражение в районе Средиземноморья или в странах Южной Европы, Африки и Южной Азии. В этих регионах обитают определенные виды моллюсков, которые выступают потенциальными промежуточными хозяевами циклоцелид. Птицы, поедая моллюсков, заражаются паразитами.

Как отметил один из авторов исследования, младший научный сотрудник СПбГУ (лаборатория макроэкологии и биогеографии беспозвоночных) Сергей Щенков, морфологические исследования проводились с использованием стандартных гистологических препаратов трематод и их описанием на светооптическом уровне. Он объяснил: «Мы использовали образцы половозрелых трематод и исследовали их методами оптической микроскопии с использованием светового микроскопа. Кроме того, несколько экземпляров плоских червей были фиксированы для молекулярно-филогенетического анализа, который подразумевает установление родственных связей между организмами на основе изучения структуры ДНК, РНК и белков».

Образцы паразитов, найденные в организмах различных хозяев, несколько отличаются по форме тела и размеру внутренних органов. Ученые из СПбГУ и ИЭВБ РАН предполагают, что эти отличия могут отражать внутривидовую изменчивость трематод, обусловленную видом и полом хозяев, а также количеством паразитов в особи и размерами воздушных мешков, являющихся их пространственной нишей. В своей работе исследователи подробно описали выявленные отличия, где впервые в истории обозначили, что один из стабильных морфологических признаков — длина желточных полей — оказывается изменчивым у трематодов на видовом уровне и не может использоваться для их морфологической диагностики.

Такое исследование позволило впервые предоставить оригинальные рисунки, морфологические описания и результаты молекулярно-филогенетического анализа плоских червей — паразитов птиц в России и продемонстрировало необходимость пересмотра отношений между подгруппами семейства Cyclocoelidae.

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Полина Зарвигорова