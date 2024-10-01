Искусство высшей классификации

Неделя с 30 сентября по 6 октября станет сплошным торжеством для лондонского Института Варбурга — одного из самых знаменитых исследовательских центров искусствоведческих научных дисциплин на свете. После реконструкции, на которую было собрано £14,5 млн, наконец откроются вновь библиотека, архив и учебные аудитории, к которым теперь добавлены большой зрительный зал, новый читальный зал для специальных коллекций и пространства для выставок. Почему такой небольшой институт (всего ничего — 20 магистрантов и аспирантов на сегодняшний день) настолько важен для гуманитарных наук в целом, рассказывает Кира Долинина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реконструкция лондонской штаб-квартиры должна позволить Институту Варбурга оставаться искусствоведческой Меккой

Фото: Hufton+Crow / The Warburg Institute Реконструкция лондонской штаб-квартиры должна позволить Институту Варбурга оставаться искусствоведческой Меккой

Фото: Hufton+Crow / The Warburg Institute

Институт Варбурга — заведение легендарное и для искусствоведов всего мира являющееся почти Меккой. В центре всего находится библиотека Аби Варбурга (1866–1929), великого немецкого ученого, основоположника иконологии — способа изучения изобразительных источников не с точки зрения истории шедевров, а как материала для написания истории образов в целом. На протяжении всего ХХ века эта посылка разрабатывалась поколениями искусствоведов, культурологов, философов и антропологов, став в результате основой для новой области гуманитарного знания — «визуальных исследований».

«Гамбуржец в сердце, еврей по крови, флорентиец по духу», Варбург происходил из богатой семьи гамбургских банкиров, но предпочел отдать брату честь заниматься семейным бизнесом, сам поступил в Университет Бонна, потом учился в Мюнхене, затем — во Флоренции, где в 1893-м защитил диссертацию. В 1895–1896 годах Варбург путешествует по Америке, исследуя обычаи и артефакты разных индейских племен. Женившись, ученый возвращается во Флоренцию, погружается в исследование отношений Леонардо со средневековыми бестиариями, Боттичелли — с античностью, Девы Гирландайо — с нимфами, а попутно и в изучение множества сюжетов из экономической и социальной истории Италии. В 1902 году Варбург возвращается в Германию, где читает лекции, но профессорство примет только в 1919-м, когда будет открыт Гамбургский университет, одним из спонсоров которого стала и семья Варбург.

Главным трудом всей его жизни стал начатый в 1927 году «Атлас Мнемозины»: 40 панелей с тематически подобранными изображениями, отображавшими развитие главных визуальных образов европейской культуры от древних эпох до современности. В ход шло все: книги, журналы, фотографии, открытки, реклама. То есть все, что составляет визуальный фон человеческой жизни или память о нем. Принципы отбора были очень разными: Варбурга интересовали эмоции и их отображение и астрология; миграция древних богов по миру и археологические модели; Дюрер, музы и Мане. Атлас не был закончен, но к моменту смерти ученого уже была открыта Библиотека Варбурга, принципы которой он выстроил вместе с австрийским историком искусства Фрицем Закслем.

В основе теории Варбурга (как и его библиотеки и архива) лежит классификация. Страсть для человека конца XIХ века понятная, к тому времени в естественных науках классифицировали уже все и вся. Попробовать наложить дисциплинирующую сетку на ускользающие и сильно романтизированные науки об искусствах — большой соблазн. Классификация библиотеки выглядела так: подвал и первый этаж — Изображение; второй этаж — Слово; третий этаж — Ориентация; четвертый этаж — Действие. Действие, например, охватывает социальную историю, политическую историю, магию и науку, в то время как Ориентация — это западная и восточная религия и философия.

В каком-то смысле Варбург открыл ящик Пандоры. Список ученых, которые в той или иной степени шли по его стопам, не только велик, но и могуч: Эрнст Кассирер, Эрвин Панофски, Эдгар Винд, Рудольф Виттковер, Гертруда Бинг, Эрнст Гомбрих, и это только классики. Далее в нем практически все важные имена искусствоведов второй половины ХХ века, от Джона Бергера до Майкла Баксандалла.

В 1933 году оставаться в Гамбурге с еврейским прошлым и многочисленными сотрудникам-евреями в настоящем было уже опасно, и институт был перевезен в Лондон. Эмигрант был богат (за ним был трастовый фонд с деньгами Варбургов), добился аффилиации с Лондонским университетом, а в 1958 году получил солидное здание в лондонском районе Блумсбери.

Именно его сейчас и реконструировали. Проект Warburg Renaissance был запущен в 2018 году и в первую очередь должен был решить давнюю проблему значительного бюджетного дефицита института и конфликт с Лондонским университетом, который зажал институт в финансовые тиски и даже чуть не выселил его, нарушая договор 1944 года.

На борьбу за жизнь и независимость Института Варбурга вышли и в Гамбурге (ведущим донором проекта стал фонд Hermann Reemtsma Stiftung), и в США (крупные пожертвования были внесены «Американскими друзьями Института Варбурга», Фондом Вольфсона, Фондом Гарфилда Уэстона, Фондом Фойла и Стюартом Роденом, председателем израильской венчурной фирмы Hetz Ventures). Но и на мировой художественной сцене тоже: на аукционе Phillips еще в 2002 году в пользу института были проданы 16 работ современных художников, среди которых такие гранды, как Ансельм Кифер, Герхард Рихтер, Корнелия Паркер и Гошка Мацуга.

Сложности, конечно, остаются. Например, Институт Варбурга, как и все британские университеты, столкнулся с оттоком студентов и финансирования из-за Brexit (только от Европейского союза он получал около €2 млн в год). Приезжие студенты теперь должны вносить гораздо большую, чем британцы, плату за обучение, сложнее и дороже приезжать стало и иностранным ученым. Проектом Warburg Renaissance институт от финансовых проблем не избавится насовсем, но он заявляет и о своей программной независимости, и о верности заветам отцов-основателей, и о расширении своих амбиций на художественной сцене Лондона.

Первой выставкой после реконструкции станет перенесенная с Венецианской биеннале 2019 года тотальная инсталляция Эдмунда де Ваала «Библиотека в изгнании». Залитые жидким фарфором стены библиотеки, собравшей более 2000 книг, написанных авторами-эмигрантами. От Овидия и Данте до Марины Цветаевой и Томаса Манна, все в переводах — как знак потери изгнанниками родного языка. Тут же список великих потерянных библиотек мира — от ассирийской Ниневии VI века до недавних, утраченных в Триполи и Мосуле. Библиотека-эмигрант отдает почести книгам-изгнанникам всех эпох. Красивый жест. И очень в духе классификации Варбурга, в которой весь мир полон сходных образов, мифов и страстей.