Сочи возглавил топ направлений для автотуризма

Сочи занял лидирующую позицию в рейтинге популярных направлений для путешествий на машине в сентябре. Курорт собрал 15% бронирований у автотуристов. Средняя стоимость ночи при недельном размещении составляет 3,9 тыс. руб., говорится в исследовании сервиса Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Следом идет Анапа. Город собрал 7% бронирований. При недельном отпуске стоимость ночи составляет 3,6 тыс. руб.

Геленджик замыкает тройку лидеров. Курорт собрал 4% бронирований. Средняя стоимость ночи при шестидневном размещении составляет 4,3 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что из-за наплыва туристов в Сочи вырос автодорожный трафик. С каждым годом значение увеличивается на 10%.

Мария Удовик