Казанский «УНИКС» проиграл в матче против «Зенита» со счетом 84:87

Казанский «УНИКС» проиграл питерскому «Зениту» со счетом 84:87 в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба баскетбольного клуба Казани.

«Поздравляю „Зенит“ с победой. Но также отмечу и свою команду. Мы отдали все, что могли. К сожалению, сегодня этого оказалось недостаточно», — рассказал главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.

Встреча двух клубов прошла сегодня в казанском «Баскет-холле». Решающей для итога матча могла стать третья четверть, когда игроки «Зенита» набрали 27 очков. Баскетболисты «УНИКСа» за это время выиграли 13 очков.

Перед баскетбольным матчем выступил певец Feduk.

Диана Соловьёва