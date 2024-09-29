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Казанский «УНИКС» проиграл в матче против «Зенита» со счетом 84:87

Казанский «УНИКС» проиграл питерскому «Зениту» со счетом 84:87 в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба баскетбольного клуба Казани.

«Поздравляю „Зенит“ с победой. Но также отмечу и свою команду. Мы отдали все, что могли. К сожалению, сегодня этого оказалось недостаточно», — рассказал главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.

Встреча двух клубов прошла сегодня в казанском «Баскет-холле». Решающей для итога матча могла стать третья четверть, когда игроки «Зенита» набрали 27 очков. Баскетболисты «УНИКСа» за это время выиграли 13 очков.

Перед баскетбольным матчем выступил певец Feduk.

Диана Соловьёва

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