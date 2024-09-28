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Налетчики попались на проверке документов

Как на Урале обезвредили банду Сергея Тихомирова

Редакция «Коммерсантъ-Урал» продолжает серию материалов «Дела прошлых лет», где рассказывает о преступлениях, которые расследовались на Урале в 90-е и 2000-е годы, а также в наши дни. В начале 2000 годов в Свердловской и Тюменской областях орудовала «банда Тихомирова», члены которой в течение нескольких лет совершили около 20 вооруженных налетов на состоятельных граждан, владельцев дорогих автомобилей и мелких торговцев. Задержать главаря банды Сергея Тихомирова и его подельников удалось в 2004 году после того, как они расстреляли сотрудников патрульно-постовой службы УВД Екатеринбурга. В 2007 году Свердловский областной суд назначил идейному вдохновителю ОПГ пожизненное заключение.

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Банда жителя Тюмени Сергея Тихомирова, по данным следствия, состояла из шести человек, включая Абубакара Сурхоева, Сергея Кучкова, Юрия Патысьева, Джабраила Тимурзиева и Василия Ядрышникова. Ключевые роли в группировке занимал Тихомиров совместно с уроженцем Чеченской республики Сурхоевым.

Участники ОПГ были обезврежены в 2004 году: через четыре дня после вооруженного столкновения Сергея Тихомирова и Абубакара Сурхоева с сотрудниками патрульно-постовой службы (ППС) УВД Екатеринбурга. Милиционеры остановили их около Дома кино для проверки документов, так как мужчины показались им подозрительными. Обыскивать их не стали, так как они добровольно согласились проехать в отделение. Когда они сели в служебный УАЗ, то неожиданно оказали сопротивление.

Сергей Тихомиров выхватил имеющийся при нем пистолет ТТ и несколько раз выстрелил в сержанта Сергея Лысова. Милиционер получил смертельные ранения в голову и живот. Автомобиль потерял управление и врезался в дерево. Тихомиров, отстреливаясь, скрылся с места преступления и на попутках уехал в Тюмень, а его сообщник был задержан вторым сотрудником милиции. Сурхоев дал показания на подельников.


Через четыре дня, 20 октября 2004 года, Тихомиров был достаточно жестко задержан в квартире, где скрывался. Выяснилось, что у него был поддельный паспорт на имя Андрея Михайлова. Оказалось, документ был без надлежащей проверки заменен в одном из паспортных столов Тюмени.

Расследование уголовного дела продолжалось с 2004 по 2006 год. За это время правоохранителям удалось установить причастность «банды Тихомирова» к ряду разбойных нападений на состоятельных граждан на территории Свердловской и Тюменской областях в начале 2000 годов.

В частности, по версии следствия, они грабили АЗС и придорожные магазины на трассе Тюмень-Екатеринбург, нападали на владельцев дорогих автомобилей марок BMW и Lexus, которые сбывали в Тюмень за денежное вознаграждение.


Согласно одному из преступных эпизодов, в сентябре 2004 года Сергей Тихомиров совместно с подельниками остановил водителя в Чкаловском районе Екатеринбурга и попросил подвезти до поселка Рудного. По дороге Сергей Тихомиров достал пистолет, вытащил сопротивляющегося водителя из машины и, оттащив в придорожный лес, выстрелил ему в голову. Затем бандиты продали машину.

В отношении членов ОПГ было возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (Разбой), ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия). Организатору Сергею Тихомирову инкриминировали более девяти статей УК, среди которых ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство), ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 325 УК РФ (Повреждение документов). Дело было направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Как позже рассказал «Ъ-Урал» председательствующий по делу судья Сергей Бажуков, в деле «эпизодов было много», и «они были страшными». Согласно одному из них, Сергей Тихомиров прострелил парню голову, чтобы угнать его автомобиль. За заказ он и его сообщники получили $300. Молодой человек лишился зрения, но выжил

После года судебных разбирательств в 2007 году судья Сергей Бажуков огласил 400-страничный приговор. Сергей Тихомиров получил максимальный срок наказания — пожизненное лишение свободы. Абубакару Сурхоеву было назначено 20 лет колонии строгого режима, первые пять из которых — в тюрьме, Сергею Кучкову — восемь лет строгого режима, Юрию Патысьеву четыре года колонии. Двум оставшимся — Джабраилу Тимурзиеву и Василию Ядрышникову, которые находились под подпиской о невыезде, дали три года условно и 12 лет строгого режима соответственно.

Члены группировки в части предъявленных им обвинений сознались, однако гособвинению так и не удалось подтвердить инкриминируемую ст. 209 УК РФ (Бандитизм). Суд признал виновным по этой статье только Сергея Тихомирова и Абубакара Сурхоева.


Судья Сергей Бажуков позже вспоминал, что на предварительном слушании Абубакар Сурхоев подал ходатайство о предоставлении переводчика, хотя ранее он написал явку с повинной «собственноручно на русском языке каллиграфическим почерком». «Сурхоев демонстративно в процессе по-русски ни слова не сказал»,— рассказал судья.

Мария Шараева, Николай Яблонский

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