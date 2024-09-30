Наталия Чиненова, замдиректора по коммуникациям компании «НАТЭК-Нефтехиммаш»,— об искусственном интеллекте на производстве

Сегодня мы наблюдаем активное внедрение решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) в самых разных сферах, и производственный сектор не стал исключением. Итак, могут ли технологии с ИИ помогать в решении проблем в сфере управления кадрами?



Проблемы традиционного наставничества

На многих производственных предприятиях система наставничества часто сталкивается с дефицитом квалифицированных специалистов, которые могли бы обучать новых сотрудников. Опытные мастера загружены текущими задачами, и им непросто находить время на полноценное наставничество. Это приводит к сложностям в подготовке нового персонала — разные сотрудники получают разный уровень обучения.

Еще одна проблема — отсутствие единых стандартов. Наставники используют свои собственные методики, что ведет к совершенно разным результатам обучения. Это не только негативно влияет на производительность, но и создает нервозность на предприятии, сразу возникают вопросы о справедливости оплаты того или иного сотрудника.

Как ИИ помогает решить эти проблемы

Есть предубеждение, что искусственный интеллект может применяться только в IT-сфере и медиа. Но эти технологии также могут помочь рабочим завода освоить новую специальность. Расскажем про собственный опыт.

Наше решение на базе ИИ помогает устранить разрозненность методик, предлагая единые стандарты обучения и исключая «авторские» подходы отдельных наставников. Более того, с помощью ИИ можно автоматизировать рутинные задачи, которые занимают значительное время наставников. Это позволяет им сосредоточиться на более сложных и важных вопросах, таких как управление талантами и развитие сотрудников.

Кроме того, ИИ может анализировать поведение сотрудников и давать точные рекомендации по их обучению, адаптируя план в зависимости от их успехов. Как итог — нам удалось сократить время и издержки на обучение на 20%, а эффективность образовательного процесса выросла на 30%.

Россия — лидер в применении решений с ИИ

Несмотря на распространенное мнение, что Россия отстает в технологической гонке, это не так — у нас активно идет внедрение ИИ на производстве. Примерно 80% решений, которые уже используются на глобальном уровне, были локализованы в России. Причем речь идет не только о крупных банках или IT-компаниях — технологии ИИ активно проникают в промышленность.

Правда, пока только 24% российских компаний нефтегазового и металлургического секторов внедряют решения на основе искусственного интеллекта (ИИ), посчитала в своем исследовании аналитическая компания Strategy Partner. Но ведь и технология появилась относительно недавно. Россия также активно использует ИИ для решения задач HR. И это полностью оправданно. По данным компании BCG, оптимальное сочетание ИИ и человеческого труда может повысить эффективность кадровых процессов на 30%.

Например, в «Северстали» планируют использовать модели, обученные на корпоративных знаниях: накопленные данные и цифровой след сотрудников позволяют формировать проектные команды с учетом их навыков, опыта и личностных характеристик. Это помогает компании оптимизировать внутренние процессы, включая разработку планов развития сотрудников и рекомендации по обучению.

В «Газпром нефти» развивается отдельное направление, связанное с использованием нейросетей. Компания активно набирает специалистов по ИИ: разработчиков, геологов с опытом работы с нейросетями и даже тренеров ИИ, которые могут обучать системы для выполнения конкретных задач.

Новолипецкий металлургический комбинат также делает ставку на ИИ, применяя его в процессе отбора стажеров. Интервью претендентов снимаются на видео, которое уже оценивает робот. В систему загружены критерии: лидерство, мотивация и знание компании. Если кандидат не набирает необходимое количество баллов по оценке искусственного интеллекта, он выкидывается из отбора автоматически. Благодаря этому пилотному проекту компания сэкономила HR-специалистам 170 рабочих часов.

Стоит ли бояться ИИ в управлении кадрами?

Конечно, одно из главных опасений при внедрении решений с ИИ — не заменит ли технология людей? Уверены, что бояться этого не стоит. Как показывает опыт, ИИ служит инструментом для повышения производительности труда, а не замены сотрудников. Он автоматизирует однотипные задачи и освобождает время для более важных аспектов управления кадрами, таких как развитие персонала и создание условий для роста сотрудников.

ИИ также помогает устранять ошибки в коммуникации между наставниками и сотрудниками, предлагая четкие рекомендации и стандарты обучения. Это особенно важно на производстве, где неправильные решения могут привести к серьезным последствиям. Тут скорее нужно бояться людей, чем роботов.

Доступный инструмент

Порог входа для внедрения ИИ в управление кадрами снизился. Алгоритмы и данные стали доступны практически каждому предприятию, а на рынке достаточно специалистов, способных развивать ИИ-решения. Сегодня российские компании могут использовать ИИ не только для автоматизации рутинных процессов, но и для улучшения управления персоналом и повышения квалификации сотрудников.

Как показывает наш опыт, ИИ способен не только решить текущие проблемы обучения, но и значительно повысить общую производственную эффективность. В условиях глобальной конкуренции этот инструмент может стать ключом к успеху для многих предприятий. Таким образом, ИИ в обучении — это не просто модная технология, а эффективный ответ на вызовы, с которыми сталкиваются многие компании. Будущее кадрового управления и наставничества, безусловно, за теми, кто сумеет вовремя использовать потенциал искусственного интеллекта.