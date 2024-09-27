США объявили о завершении международной миссии в Ираке

США и иракское правительство договорились свернуть военную миссию глобальной коалиции под названием «Непоколебимая решимость» по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) в Ираке, следует из заявления Госдепа. Завершение миссии планируется в течение следующих 12 месяцев, но не позднее сентября 2025 года. В ведомстве не уточнили, насколько масштабным планируется вывод войск.

Согласно документу, США и Ирак также согласовали переход к двустороннему партнерству в сфере безопасности для поддержки иракских сил и давления на террористическую группировку на территории страны.

США также обязуется провести необходимые процедуры по выводу американского контингента из Ирака в соответствии с иракской конституцией и законами, добавили в ведомстве. В документе отмечается, что Ирак поблагодарил международную коалицию за оказанную поддержку в борьбе с террористической угрозой.

Уточняется, что коалиция продолжит долгосрочные усилия по борьбе с террористической группировкой в регионе и во всем мире. «Поскольку Ирак является ключевым членом коалиции, военная миссия коалиции, действующая в Сирии, продолжит работу до сентября 2026 года»,— сказано в заявлении Госдепа.

В начале сентября агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что США и Ирак согласовали план вывода войск западной коалиции с территории арабской республики. Агентство отмечало, что американские власти добиваются возможности сохранить в Ираке небольшое число военнослужащих в долгосрочной перспективе.

По данным агентства, в Ираке присутствует 2,5 тыс. американских военнослужащих. ИГ (признано террористическим и запрещено в России) заняло около трети Ирака в 2014 году. После этого иракские силы при поддержке международной коалиции начали операцию по освобождению территорий.

Ольга Семеновых