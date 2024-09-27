Число пострадавших от атак ВСУ на Курскую область выросло до 278

Число пострадавших от атак украинской армии в Курской области увеличилось до 278, сообщило правительство региона. Среди пострадавших — 11 детей. В стационарах находятся 26 человек, в том числе один ребенок. Ранее сообщалось о 266 пострадавших и 30 госпитализированных.

В сообщении правительства говорится, что в 100 организованных в региона пунктах временного размещения (ПВР) находятся 7679 человек, среди них — 1520 детей. В ПВР в 33 регионах страны размещены 3295 человек, в том числе 1317 детей.

Бои в приграничных районах Курской области идут с утра 6 августа. В регионе введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального масштаба. По данным губернатора Курской области Алексея Смирнова на 11 сентября, свои дома покинули около 150 тыс. жителей приграничных муниципалитетов. Согласно данным МЧС по состоянию на 20 сентября, в пунктах временного размещения в 32 регионах находятся около 11 тыс. человек.

Как живут эвакуированные жители курского приграничья и кто им помогает — в репортаже «Ъ» «Домой хочется».