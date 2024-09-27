Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение россиян еще на сезон

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований до конца сезона-2024/25, сообщил представитель Федерации лыжного спорта Швеции Ларс Эберг. Ограничения действуют с марта 2022 года.

«Никакого обсуждения или чего-то подобного не было. Нас просто только что проинформировали, что в наступающем сезоне никаких изменений в этом вопросе (допуска российских лыжников к соревнованиям.— "Ъ") не будет»,— рассказал Expressen господин Эберг.

Ларс Эберг отметил, что Швеция поддерживает продление срока отстранения российских спортсменов от международных соревнований. «Швеция относится к той части FIS, которая действительно считает, что отстранение должно продолжать действовать, пока ничего не изменится на Украине,— добавил он.

Лыжники из России были отстранены от участия в международных соревнованиях после ввода российских войск на Украину. В октябре 2023 года FIS продлила отстранение на сезон-2023/2024. Аналогичные ограничения действуют и в отношении белорусских лыжников.