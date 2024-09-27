Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минфин: число выданных льготных ипотечных кредитов достигло 3 млн

Глава финансовой политики Министерства финансов РФ Алексей Яковлев сообщил, что с момента запуска первой программы «Семейной ипотеки» в 2018 году было выдано около 3 млн кредитов с государственной поддержкой. Их общая сумма составила около 13 трлн руб.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Статистика, которую ранее не озвучивали: с момента начала программы было выдано свыше 3 млн льготных ипотечных кредитов, что позволило 3 млн семей улучшить жилищные условия. Общая сумма составляет примерно 13 трлн руб. В бюджетном контексте это более 1 трлн руб., направленных на субсидирование процентной ставки»,— рассказал господин Яковлев на XXI Международном банковском форуме.

Он отметил, что среди этих кредитов «присутствует определенная доля» инвестиционных квартир. «Одним из значительных и правильных изменений, ставших реальностью, стало введение принципа однократного получения поддержки. Мы ввели это условие для всех программ. Это означает, что каждое лицо может воспользоваться государственной помощью лишь один раз и только в рамках одной программы»,— подчеркнул руководитель департамента.

Ранее Счетная палата в своем отчете оценила реализацию льготных ипотечных программ в РФ как в целом эффективную: цели по улучшению жилищных условий населения с их помощью в основном перевыполнены. При этом аудиторы подтвердили наличие ряда проблем, возникших из-за использования этого механизма.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «На льготной ипотеке нашли "темные пятна"»

Матвей Иващенко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...