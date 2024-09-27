Минфин: число выданных льготных ипотечных кредитов достигло 3 млн

Глава финансовой политики Министерства финансов РФ Алексей Яковлев сообщил, что с момента запуска первой программы «Семейной ипотеки» в 2018 году было выдано около 3 млн кредитов с государственной поддержкой. Их общая сумма составила около 13 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Статистика, которую ранее не озвучивали: с момента начала программы было выдано свыше 3 млн льготных ипотечных кредитов, что позволило 3 млн семей улучшить жилищные условия. Общая сумма составляет примерно 13 трлн руб. В бюджетном контексте это более 1 трлн руб., направленных на субсидирование процентной ставки»,— рассказал господин Яковлев на XXI Международном банковском форуме.

Он отметил, что среди этих кредитов «присутствует определенная доля» инвестиционных квартир. «Одним из значительных и правильных изменений, ставших реальностью, стало введение принципа однократного получения поддержки. Мы ввели это условие для всех программ. Это означает, что каждое лицо может воспользоваться государственной помощью лишь один раз и только в рамках одной программы»,— подчеркнул руководитель департамента.

Ранее Счетная палата в своем отчете оценила реализацию льготных ипотечных программ в РФ как в целом эффективную: цели по улучшению жилищных условий населения с их помощью в основном перевыполнены. При этом аудиторы подтвердили наличие ряда проблем, возникших из-за использования этого механизма.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «На льготной ипотеке нашли "темные пятна"»

Матвей Иващенко