Минюст признал иноагентом центр «Досье»
Минюст России внес в список иностранных агентов центр «Досье», экс-гендиректора премии «Большая книга» Георгия Урушадзе и писателя Александра Гениса. Реестр также пополнили журналист Сергей Гуляев, историки Юрий Фельштинский и Александр Эткинд.
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Согласно сообщению Минюста:
- Александр Генис распространял ложные сведения с целью формирования негативного образа России, выступал против военной операции на Украине, а также участвовал в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций;
- Сергей Гуляев распространял ложную информацию о действиях российской власти и сведения, направленные на формирование негативного образа российской армии. Он также выступил против боевых действий на Украине и является участником нежелательной организации;
- Георгий Урушадзе распространял материалы иноагентов, выступал против боевых действий на Украине, распространял сведения, направленные на формирование негативного образа России. Он также сотрудничал с организациями, признанными нежелательными;
- Юрий Фельштинский распространял ложные сведения о решениях российской власти, выступил против военной операции, а также участвовал в создании материалов иноагентов;
- Александр Эткинд принимал участие в создании материалов иностранных агентов, выступил против военной операции на Украине, а также распространял ложные сведения, нацеленные на формирование негативного образа России и ее армии;
- Центр «Досье» выступал против военной операции на Украине, распространял ложную информацию о действиях российской власти, а также информацию, направленную на формирование негативного образа российской армии. «Досье» также является проектом движения, признанного нежелательным в России.
Центр «Досье» — проект Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом), который специализируется на расследовательской журналистике. Среди публикаций центра — расследования об убийстве журналистов в ЦАР в 2018 году, отравлении бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В июле 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Досье».