Лукашенко: Зеленский ничего не хочет слышать о контактах с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что продолжение российско-украинского конфликта выгодно США. Он в очередной раз призвал к переговорам. Однако, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский не идет на контакт с российским правительством из-за давления со стороны США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Александр Лукашенко

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«И мы с украинцами тоже, я открыто сказал, поддерживаем по определенным каналам контакты. С россиянами вы видите наши отношения. И мы стараемся на этих контактах, чтобы нормально было. Зеленский пока этого не слышит и слушать не хочет. Почему? Потому что американцы их толкают к этой войне»,— сказал он на встрече со студентами (цитата по БЕЛТА).

По словам господина Лукашенко, американским властям выгоден этот конфликт, так как он ослабляет Европу. «Американцам сильная Европа не нужна. Пускай эта Европа воюет там в Украине и прочее, они им деньги дадут — станок включили, напечатали»,— сказал белорусский президент.

Александр Лукашенко уже неоднократно призывал к началу мирных переговоров между Россией и Украиной и к прекращению боевых действий. В августе на саммите «Голос глобального Юга» он предложил Белоруссию в качестве площадки для переговоров.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Евгений Белоусов