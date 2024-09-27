Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский оспорил решение о своем аресте

Бывший глава Сочи Алексей Копайгородский обжаловал решение Мещанского райсуда Москвы о своем аресте в апелляционной инстанции, информация об этом появилась в картотеке Мосгорсуда. Господина Копайгородского поместили под стражу 25 сентября в ходе расследования уголовного дела о растрате более 3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Копайгородский в зале суда

Фото: Пресс-служба московских судов общей юрисдикции Алексей Копайгородский в зале суда

Фото: Пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Срок пребывания экс-мэра в СИЗО определен судом до 18 ноября. Алексей Копайгородский не признает вину и просит направить его в зону специальной военной операции, откуда его доставили в Москву в ходе расследования. Возражая против заключения экс-чиновника под стражу, его адвокат Павел Зайцев сообщил, что обвиняемый характеризуется положительно, кроме того, он жертвовал крупные суммы на помощь пострадавшим детям Донбасса.

Господин Копайгородский был избран главой Сочи в 2019 году, в мае 2024 года он ушел в отставку, по официальной версии, в связи с переходом на другую работу. 12 сентября стало известно, что Алексей Копайгородский (по основному образованию — военный специалист по защите информации) отправился в качестве добровольца в зону специальной военной операции в ЛНР.

Анна Перова, Краснодар