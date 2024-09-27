Школы Курска и Курчатова с 1 октября будут работать в очно-дистанционном формате

Оперативный штаб Курской области принял решение о переводе школ Курска и Курчатова на очно-дистанционный формат обучения с 1 октября. Губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что образовательные учреждения девяти отселенных приграничных муниципальных образований региона продолжат учебный процесс в дистанционном формате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Смирнов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Алексей Смирнов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Жители Курска и Курчатова при желании могут перевести своих детей на дистанционку. Господин Смирнов отметил, что для этого необходимо подать заявление директору школы. Учреждения дополнительного образования в двух городах также станут работать в смешанном формате с 1 октября.

Сейчас власти продолжают усиливать безопасность школ. Во всех учреждениях определены безопасные зоны или заглубленные укрытия, продолжаются оклейка окон бронированной пленкой и укрепление мешками с песком.

С 6 августа в Курской области идут бои с вооруженными силами Украины. По данным местных властей на 12 августа, под контролем украинских формирований находилось 28 населенных пунктов. В сентябре Минобороны сообщило об освобождении 14 населенных пунктов региона. За время боевых действий, по сведениям на начало этой недели, погибли 56 мирных жителей, ранения получили 266 человек, среди которых 11 детей.

О том, как живут эвакуированные жители Курской области,— в материале «Ъ» «Домой хочется».

Сергей Толмачев, Воронеж