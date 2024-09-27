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Коммерсантъ FM
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Школы Курска и Курчатова с 1 октября будут работать в очно-дистанционном формате

Оперативный штаб Курской области принял решение о переводе школ Курска и Курчатова на очно-дистанционный формат обучения с 1 октября. Губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что образовательные учреждения девяти отселенных приграничных муниципальных образований региона продолжат учебный процесс в дистанционном формате.

Алексей Смирнов

Алексей Смирнов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Алексей Смирнов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Жители Курска и Курчатова при желании могут перевести своих детей на дистанционку. Господин Смирнов отметил, что для этого необходимо подать заявление директору школы. Учреждения дополнительного образования в двух городах также станут работать в смешанном формате с 1 октября.

Сейчас власти продолжают усиливать безопасность школ. Во всех учреждениях определены безопасные зоны или заглубленные укрытия, продолжаются оклейка окон бронированной пленкой и укрепление мешками с песком.

С 6 августа в Курской области идут бои с вооруженными силами Украины. По данным местных властей на 12 августа, под контролем украинских формирований находилось 28 населенных пунктов. В сентябре Минобороны сообщило об освобождении 14 населенных пунктов региона. За время боевых действий, по сведениям на начало этой недели, погибли 56 мирных жителей, ранения получили 266 человек, среди которых 11 детей.

О том, как живут эвакуированные жители Курской области,— в материале «Ъ» «Домой хочется».

Сергей Толмачев, Воронеж

Фотогалерея

Кто и как помогает беженцам из приграничных сел Курской области

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В ПВР в Курской области, оборудованном Мосводоканалом, живет 170 эвакуированных. У этих людей нет родственников и возможности снять жилье

В ПВР в Курской области, оборудованном Мосводоканалом, живет 170 эвакуированных. У этих людей нет родственников и возможности снять жилье

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Спортивный зал физкультурно-оздоровительного центра, в котором открыли ПВР, вместил жителей нескольких приграничных сел. Большинство этих людей эвакуировались из дома экстренно, не успев взять даже самое необходимое

Спортивный зал физкультурно-оздоровительного центра, в котором открыли ПВР, вместил жителей нескольких приграничных сел. Большинство этих людей эвакуировались из дома экстренно, не успев взять даже самое необходимое

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Волонтеры-парикмахеры приезжают из разных российских городов в ПВР, чтобы постричь женщин и мужчин. Они делают окрашивание волос и укладку. Эти, казалось бы, ненужные манипуляции очень помогают людям, говорит координатор волонтеров Ирина Худякова

Волонтеры-парикмахеры приезжают из разных российских городов в ПВР, чтобы постричь женщин и мужчин. Они делают окрашивание волос и укладку. Эти, казалось бы, ненужные манипуляции очень помогают людям, говорит координатор волонтеров Ирина Худякова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Специалисты МФЦ, Центра занятости и других социальных служб каждый будний день дежурят в ПВР, чтобы принимать от беженцев документы

Специалисты МФЦ, Центра занятости и других социальных служб каждый будний день дежурят в ПВР, чтобы принимать от беженцев документы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Важный навык в трудной ситуации — умение занять себя. Тем, кто этого не умеет, тяжелее всего,— они весь день лежат в кровати и впадают в депрессию

Важный навык в трудной ситуации — умение занять себя. Тем, кто этого не умеет, тяжелее всего,— они весь день лежат в кровати и впадают в депрессию

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

В ПВР много пожилых людей. Волонтеры помогают им соблюдать гигиену, гулять во дворе, принимать пищу. Старикам особенно важно общение, они не понимают, что происходит, и испытывают огромную тревогу

В ПВР много пожилых людей. Волонтеры помогают им соблюдать гигиену, гулять во дворе, принимать пищу. Старикам особенно важно общение, они не понимают, что происходит, и испытывают огромную тревогу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

В ПВР можно взять с собой маленькое домашнее животное, у которого есть ветпаспорт и все прививки

В ПВР можно взять с собой маленькое домашнее животное, у которого есть ветпаспорт и все прививки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Координатор волонтеров и сестра милосердия Ирина Худякова (на фото) работает в зоне российско-украинского конфликта уже несколько лет. Она ухаживает за больными и инвалидами, ищет волонтеров и распределяет между ними работу

Координатор волонтеров и сестра милосердия Ирина Худякова (на фото) работает в зоне российско-украинского конфликта уже несколько лет. Она ухаживает за больными и инвалидами, ищет волонтеров и распределяет между ними работу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Многие жители ПВР смотрят телевизор, чтобы увидеть кадры из родных деревень

Многие жители ПВР смотрят телевизор, чтобы увидеть кадры из родных деревень

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Если еда в ПВР вкусная, то людям гораздо легче пережить свое изгнание, говорят волонтеры

Если еда в ПВР вкусная, то людям гораздо легче пережить свое изгнание, говорят волонтеры

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

В монастыре Коренная Пустынь приняли 38 беженцев из приграничных сел Курской области. Монастырь обеспечивает их жильем, питанием, а кого-то и работой

В монастыре Коренная Пустынь приняли 38 беженцев из приграничных сел Курской области. Монастырь обеспечивает их жильем, питанием, а кого-то и работой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

В Центре церковной помощи в Свято-Троицком монастыре Курска беженцам выдают продуктовые наборы, средства гигиены, бытовую химию, лекарства

В Центре церковной помощи в Свято-Троицком монастыре Курска беженцам выдают продуктовые наборы, средства гигиены, бытовую химию, лекарства

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Самый востребованный предмет у эвакуированных — раскладушки. Целые семьи размещаются у знакомых, в общежитии или на съемных квартирах, спят на полу

Самый востребованный предмет у эвакуированных — раскладушки. Целые семьи размещаются у знакомых, в общежитии или на съемных квартирах, спят на полу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Волонтеры дежурят в Центре церковной помощи — принимают людей и заполняют анкеты, выдают продуктовые наборы и предметы гигиены, постельное белье и раскладушки

Волонтеры дежурят в Центре церковной помощи — принимают людей и заполняют анкеты, выдают продуктовые наборы и предметы гигиены, постельное белье и раскладушки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

На церковном гуманитарном складе волонтеры расфасовывают вещи, разгружают фуры, формируют продуктовые наборы. Здесь особенно нужны мужские руки

На церковном гуманитарном складе волонтеры расфасовывают вещи, разгружают фуры, формируют продуктовые наборы. Здесь особенно нужны мужские руки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Из приграничных сел Курской области эвакуировано около 140 тысяч человек. 10 тысяч из них размещены в ПВР

Из приграничных сел Курской области эвакуировано около 140 тысяч человек. 10 тысяч из них размещены в ПВР

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Анастасия Мищенко (на фото) уезжала из своего дома в деревне Теткино под обстрелами. Ее вывез волонтер. В июне Анастасии исполнилось 100 лет

Анастасия Мищенко (на фото) уезжала из своего дома в деревне Теткино под обстрелами. Ее вывез волонтер. В июне Анастасии исполнилось 100 лет

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

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В ПВР в Курской области, оборудованном Мосводоканалом, живет 170 эвакуированных. У этих людей нет родственников и возможности снять жилье

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Спортивный зал физкультурно-оздоровительного центра, в котором открыли ПВР, вместил жителей нескольких приграничных сел. Большинство этих людей эвакуировались из дома экстренно, не успев взять даже самое необходимое

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Волонтеры-парикмахеры приезжают из разных российских городов в ПВР, чтобы постричь женщин и мужчин. Они делают окрашивание волос и укладку. Эти, казалось бы, ненужные манипуляции очень помогают людям, говорит координатор волонтеров Ирина Худякова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Специалисты МФЦ, Центра занятости и других социальных служб каждый будний день дежурят в ПВР, чтобы принимать от беженцев документы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Важный навык в трудной ситуации — умение занять себя. Тем, кто этого не умеет, тяжелее всего,— они весь день лежат в кровати и впадают в депрессию

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

В ПВР много пожилых людей. Волонтеры помогают им соблюдать гигиену, гулять во дворе, принимать пищу. Старикам особенно важно общение, они не понимают, что происходит, и испытывают огромную тревогу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

В ПВР можно взять с собой маленькое домашнее животное, у которого есть ветпаспорт и все прививки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Координатор волонтеров и сестра милосердия Ирина Худякова (на фото) работает в зоне российско-украинского конфликта уже несколько лет. Она ухаживает за больными и инвалидами, ищет волонтеров и распределяет между ними работу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Многие жители ПВР смотрят телевизор, чтобы увидеть кадры из родных деревень

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Если еда в ПВР вкусная, то людям гораздо легче пережить свое изгнание, говорят волонтеры

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

В монастыре Коренная Пустынь приняли 38 беженцев из приграничных сел Курской области. Монастырь обеспечивает их жильем, питанием, а кого-то и работой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

В Центре церковной помощи в Свято-Троицком монастыре Курска беженцам выдают продуктовые наборы, средства гигиены, бытовую химию, лекарства

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Самый востребованный предмет у эвакуированных — раскладушки. Целые семьи размещаются у знакомых, в общежитии или на съемных квартирах, спят на полу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Волонтеры дежурят в Центре церковной помощи — принимают людей и заполняют анкеты, выдают продуктовые наборы и предметы гигиены, постельное белье и раскладушки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

На церковном гуманитарном складе волонтеры расфасовывают вещи, разгружают фуры, формируют продуктовые наборы. Здесь особенно нужны мужские руки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Из приграничных сел Курской области эвакуировано около 140 тысяч человек. 10 тысяч из них размещены в ПВР

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Анастасия Мищенко (на фото) уезжала из своего дома в деревне Теткино под обстрелами. Ее вывез волонтер. В июне Анастасии исполнилось 100 лет

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

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