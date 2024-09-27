Обвинение потребовало пожизненный срок покушавшемуся на Захара Прилепина

Прокуратура потребовала приговорить к пожизненному лишению свободы в колонии и отбывании первых десяти лет в тюрьме гражданина Украины и России Александра Пермякова, совершившего покушение на писателя Захара Прилепина. Оглашение приговора назначено на 30 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Пермяков в зале суда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Пермяков в зале суда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как сообщает корреспондент «Ъ», такое наказание запросила для него прокурор Надежда Тихонова в ходе прения во 2-м Западном окружном военном суде (Москва). Также она предложила назначить подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн руб. По мнению гособвинения, максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы должно быть назначено подсудимому за теракт (ст. 205 УК), повлекший смерть человека (водителя писателя Александра Шубина). За другие, инкриминируемые ему преступления — от 3 до 20 лет заключения.

По данным следствия, Александр Пермяков совершил теракт в Нижегородской области в апреле прошлого года, установив на дороге две радиоуправляемые противотанковые мины, одна из которых сработала под внедорожником Захара Прилепина, управляемым Александром Шубиным. Господин Прилепин получил тяжелые ранения, господин Шубин погиб в результате покушения. Пермяков признался в преступлении, сообщив, что действовал по заданию СБУ, обещавшей ему $20 тыс.

Как проходило рассмотрение дела Александра Пермякова — в материале «Ъ» «Повесть о настоящем террористе».

Мария Локотецкая