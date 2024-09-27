Лукашенко сообщил о планах создать белорусский мобильный телефон

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание собственного мобильного телефона находится в числе вопросов национальной безопасности. Он добавил, что страна уже производит автобусы, тракторы и ноутбуки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча Александра Лукашенко со студентами инженерно-технических вузов Минска

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Встреча Александра Лукашенко со студентами инженерно-технических вузов Минска

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«И отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы тоже сделаем. Обязаны сделать, потому что гаджеты сегодня, как вы видели в последнее время, превратили в боевое оружие. Это уже вопрос национальной безопасности»,— сказал президент Белоруссии на встрече со студентами БГУИР в Минске (цитата по БЕЛТА).

По словам Александра Лукашенко, в Белоруссии производят технику, которая по качеству не хуже лучших импортных образцов. Он также сказал, что у страны есть достижения в микроэлектронике, информационных технологиях, фармацевтике и биотехнологиях.

Президент Белоруссии добавил, что его волнует и настораживает развитие искусственного интеллекта. При этом, как он пояснил, без подобных технологий не обойтись, поэтому Белоруссия должна освоить их.

Петр Бузлаев