Суд в Москве арестовал 73-летнего американского наемника ВСУ

Мосгорсуд получил материалы уголовного дела в отношении 73-летнего гражданина США Стефана Хаббарда. Он обвиняется в участии в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника (ч. 3 ст. 353 УК РФ). Суд арестовал его до 26 марта 2025 года, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Американца на заседание суда доставила военная полиция. Агентство пишет, что господин Хаббард — пенсионер, уроженец штата Мичиган. На Украину он приехал в 2014 году. По данным ТАСС, американец заявлял, что вступил в ряды ВСУ под влиянием украинских СМИ. После этого он попал в плен к российским военным.

В августе депутат Госдумы Сергей Колунов («Единая Россия») предложил Конституционному суду отменить мораторий на смертную казнь для наемников. В России за наемничество (ст. 359 УК РФ) предусмотрено от 7 до 15 лет лишения свободы. Наказание может быть ужесточено в случае доказательства эпизодов убийства.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Евгений Белоусов