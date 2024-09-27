СПЧ рассказал о проблемах на президентских и региональных выборах в России

Рабочая группа Совета по правам человека (СПЧ) опубликовала доклад о выборах президента России в марте и едином дне голосования в сентябре. В нем представлена обобщенная информация о выявленных проблемах и недостатках избирательных кампаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

СПЧ обратил внимание на изменения, согласно которым избиратели в Москве могли голосовать бумажным бюллетенем только после предварительной подачи заявления. «Не все граждане об этом знали. В итоге на избирательных участках возникали конфликтные ситуации, связанные с отказом выдавать бюллетени гражданам»,— говорится в заявлении рабочей группы СПЧ.

Еще одной проблемой СПЧ назвал актуальность списков избирателей. В документе говорится, что «граждане не находят себя в списках, либо, напротив, в списках есть давно умершие или сменившее место регистрации люди».

СПЧ предложил продолжить цифровизацию выборов, в том числе проработать возможность электронного голосования в СИЗО. Рабочая группа также рекомендовала страховать жизни членов избирательных комиссий, которые работают в зоне ЧС, КТО и военного положения.

Президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта. На них с результатом 87,28% голосов на новый срок переизбрался Владимир Путин. На выборах с 6 по 8 сентября были избраны 25 губернаторов и сформированы 13 региональных парламентов.

Петр Бузлаев