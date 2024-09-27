В Южной Корее криминализовали просмотр и распространение сексуальных дипфейков

Вчера, 26 сентября, южнокорейский парламент принял законопроект, вводящий уголовную ответственность за распространение, хранение и просмотр видео или изображений, содержащих дипфейки с откровенно сексуальным содержанием. Нарушители закона могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до трех лет или штрафу до 30 млн вон ($22,6 тыс.). Создание такого контента уже наказывается заключением до пяти лет или штрафом. Чтобы нынешний закон вступил в силу, его должен подписать президент Южной Кореи Юн Сок Ель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ahn Young-joon / AP Фото: Ahn Young-joon / AP

По данным агентства Yonhap, в южнокорейскую полицию с начала года поступило более 800 заявлений с обвинениями в создании дипфейков. Сообщается, что в мессенджере Telegram есть чаты на более чем 200 тыс. участников, где распространяется такой контент. В Южной Корее уже началось расследование в отношении мессенджера: его обвиняют в причастности к распространению такого контента из-за недостаточной модерации.

О предложении российских законодателей добавить дипфейки в Уголовный кодекс — в материале «Ъ» «Подменяется в вину».

Яна Рождественская