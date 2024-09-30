«Миссия нашего университета — создавать медицину будущего»

Сеченовский университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Новая модель предусматривает развитие фундаментальной науки, создание исследовательских клиник и внедрение нового образовательного ядра для подготовки специалистов, уровень знаний которых будет опережать запросы экономики и общества. О новых стратегических задачах и мегапроектах, потребности в индустриальных партнерах и новой исторической роли исследовательских университетов рассказывает ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко

Фото: Предоставлено пресс-службой Сеченовского университета Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко

Фото: Предоставлено пресс-службой Сеченовского университета

— Петр Витальевич, согласно стратегии развития, к 2030 году Сеченовский университет должен стать исследовательским медицинским университетом мирового уровня. Это как-то отразится на его специализации, врачей готовить не перестанете?

— Сеченовский университет был и остается лидером по подготовке специалистов для системы здравоохранения на всем постсоветском пространстве. Более того — в мире. Примерно 20% из 26 тыс. обучающихся у нас студентов — иностранные граждане почти из 90 стран. По окончании обучения они не просто станут высококвалифицированными специалистами, врачами и мединженерами, но и носителями российской культуры, традиций, установят прочные связи с однокурсниками и наставниками, будут участвовать в совместных исследовательских проектах. За 265 лет работы наш университет подготовил более 100 тыс. врачей, которые сегодня работают по всему миру.

Чтобы сохранять лидерство, мы должны идти в ногу со временем. Сейчас медицина переживает самую большую технологическую революцию за последние 30 лет. Искусственный интеллект, Big Data, прорывы в области регенеративной медицины и биопечати, лазерных и микрофлюидных технологий, генной инженерии, наноматериалов и бионических технологий привели к тому, что научные открытия случаются чуть ли не ежемесячно. Университеты с их исследовательской базой и мощным научно-кадровым потенциалом должны возглавить этот тренд и стать проводниками новых технологий и передовых решений. От университетов ждут технологических прорывов в тех областях науки и технологий, которые стратегически важны для страны и в которых мы можем занять лидирующие позиции.

В долгосрочной перспективе эта стратегия позволит университетам стать полноправными участниками мирового рынка R&D-разработок, продвигать российскую науку и укрепить технологический суверенитет России в области здравоохранения.

— Как новая стратегия отразится на подготовке специалистов?

— Мы идем к тому, чтобы научные исследования стали сквозной политикой всех направлений развития Сеченовского университета. Этот вектор открыл нам возможность готовить специалистов, которые по уровню теоретических и практических знаний будут опережать запросы экономики и общества. Мы уже сегодня отходим от прежнего подхода просто воспроизводить медицинские кадры и ставим новую задачу — формировать специалистов, которые будут создавать технологии будущего. То есть это будут не только врачи или провизоры в привычном понимании, но и специалисты других, смежных специальностей: врачи-исследователи, медицинские инженеры, IT-медики, R&D-менеджеры в области медицины. Все они будут готовиться по новым программам, которые основаны на наших передовых научных исследованиях и разработках.

Например, нашей стране нужны специалисты на стыке медицины и инженерии, которые смогут разрабатывать новейшее оборудование. Отвечая на этот запрос, мы на базе нашей Передовой инженерной школы в прошлом году начали готовить медицинских инженеров. Первый прием по данному профилю открыли по направлению «Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения». Он был целевым: его выпускники будут трудоустроены в организации Департамента здравоохранения города Москвы.

— Как именно будет реализована исследовательская трансформация, что для этого нужно?

— Трансформация нашего университета предполагает развитие фундаментальной науки в области биомедицины и создание прикладных разработок. Мы начали строить эту модель задолго до утверждения новой стратегии развития — когда вошли в проект 5–100 (государственная программа поддержки крупнейших российских вузов, действовавшая с 2012 по 2020 год.— “Ъ”). Благодаря участию в проекте мы построили уникальный исследовательский кластер, в котором ведем фундаментальные исследования в области регенеративной медицины, биопринтинга, наномедицинских технологий и других стратегически важных направлений.

Следующим шагом было вхождение университета в программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», а также участие в федеральных программах по созданию передовых инженерных школ и научных центров мирового уровня. За 2021–2023 годы наш университет при активной поддержке Министерства здравоохранения РФ и Министерства образования и науки РФ совершил мощный рывок в сторону научно-исследовательской модели. Штат университета вырос с 6,5 тыс. до 8,2 тыс. человек, число аспирантов увеличилось почти вдвое, до 1378 человек. По результатам мониторинга Минобрнауки наш университет вошел в тройку лучших в России по числу кандидатских защит. По числу сотрудников, которые занимаются исследованиями,— а это 47 академиков РАН, 653 доктора наук и 1536 кандидатов, 543 профессора и 2335 сотрудников профессорско-преподавательского состава — мы уже сравнялись с ведущими европейскими медуниверситетами.

Справка Первый МГМУ им. И. М. Сеченова — крупнейший в России и Восточной Европе исследовательский медицинский университет мирового уровня. Ведет свою историю с 1758 года. Штат — 8,2 тыс. человек. Число студентов — 26,3 тыс. (из них 5,5 тыс.— иностранные студенты из 90 стран мира). Клинический центр университета насчитывает 3,5 тыс. коек, штат — 5 тыс. человек, оказывает специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь более чем по 50 профилям. В университете работает крупнейший в стране Научно-технологический парк биомедицины и единственный университетский Биобанк. Является участником крупных федеральных программ развития (5–100, «Приоритет 2030», НЦМУ, ПИШ и др.). Единственный российский университет в мировом рейтинге QS по направлению «Медицина», входит в топ-100 по направлению «Фармация».

Сегодня мы вкладываем в НИОКР более 1 млрд руб. в год. В 2022–2023 годах университет открыл 13 передовых и индустриальных лабораторий, в том числе «зеркальные» с зарубежными университетами. В будущем году открываем научно-производственный инжиниринговый центр полимеров медицинского назначения и научный центр генной терапии. Учеными университета уже реализуется проект по созданию препарата для лечения наследственной дистрофии сетчатки. Этот проект должен стать основой платформы для развития генетических исследований.

Доходы университета от исследований и разработок за 2021–2023 годы выросли с 1,19 млрд до 2,31 млрд руб. План на 2024 год — 2,8 млрд руб.

Переход к исследовательской модели невозможен без развития кадрового потенциала. Поэтому мы активно пополняем штат молодых ученых, ввели систему грантов на открытие передовых и индустриальных лабораторий: их могут получить исследовательские команды, которые приходят к нам со своими исследовательскими проектами. Разработали программу «Исследователь-стажер» для вовлечения студентов в научные исследования — по ней уже трудоустроено более 250 обучающихся.

Карьерный рост наших сотрудников теперь напрямую зависит от наличия у них ученой степени. Ступенькой к высокой должности станет защита диссертации. Поощрять такой карьерный рост мы будем специальными надбавками и материальными выплатами — единовременными и регулярными, которые ввели в этом году.

Изменения затронут и наш Клинический центр наук о здоровье, который в целевой модели университета становится площадкой для междисциплинарных исследований и разработки новых медицинских технологий и продуктов. В прошлом году в клиниках центра уже начали работать восемь инновационных научных школ и девять клинических исследовательских групп. Их исследования университет финансирует за счет собственных средств.

— Расскажите подробнее про научные исследования, которые ведутся в университете.

— Как я уже сказал, мы сосредоточены на исследованиях в области биомедицины и моделирования живых систем. Флагманом научных разработок у нас является Научно-технологический парк биомедицины. Он объединяет девять институтов и десятки современных научных лабораторий, в которых ведутся фундаментальные исследования: разработка технологий для 3D-печати тканей и органов, инженерные решения для восстановления здоровья, лазерные технологии в биомедицине, наномедицинские технологии, применение искусственного интеллекта в диагностике и т. д. Ключевые задачи НТПБ — создание и внедрение новых лекарственных препаратов, биопродуктов, медицинских изделий и оборудования.

У нас создан первый университетский Биобанк, который ведет сбор крови, слюны, мочи, микробиоты, ликвора (спинномозговая жидкость) и пуповинной крови. Сегодня биоколлекция насчитывает более 250 тыс. образцов. В будущем они позволят нашим ученым проводить научные исследования, изучать в динамике тяжелые и неизлечимые заболевания, разрабатывать новые лекарства и способы терапии. Следующим шагом стало создание цифровой платформы больших медицинских данных, которая с помощью технологий искусственного интеллекта открывает колоссальные возможности для исследований. Сегодня в нее уже загружено более 20 млн медицинских документов.

Важные исследования ведутся в нашем научном центре мирового уровня «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение». Он был создан в 2020 году как структурное подразделение университета и является лидером консорциума, в который, помимо нас, входит еще несколько институтов. Центр проводит исследования и разработки в области персонализированной медицины, высокотехнологичного здравоохранения и технологий здоровьесбережения.

В числе разработок — цифровая математическая модель коронарного кровотока, биоинформационная платформа ранней диагностики онкологических заболеваний, программное обеспечение для гистологического исследования опухолевой ткани, носимое устройство длительного мониторирования электрокардиограммы, программное обеспечение для 3D-планирования хирургического вмешательства при раке легкого и т. д. Следующим шагом станет создание персонализированных цифровых двойников органов и целых живых систем, которые помогут делать опережающий прогноз развития заболеваний.

— Как обстоят дела с привлечением внебюджетных средств в исследования? Насколько бизнесу интересно вкладываться в науку?

— Последние несколько лет мы наблюдаем активный рост интереса со стороны бизнеса. Многие начинают понимать, что удерживать конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе можно только принципиально новыми продуктами и технологиями. Особенно это касается медицины, где любой прорыв — всегда плод научного открытия.

Сегодня у нас сформирован большой пул индустриальных партнеров, которые участвуют в финансировании разработок, в том числе с длинным горизонтом реализации. В первую очередь это касается фармации, где от создания молекулы до вывода на рынок готового лекарства может пройти до десяти лет, а объем необходимого финансирования измеряется миллиардами рублей.

Есть и менее затратные ниши, в которые мы заходим вместе с партнерами. К примеру, в этом году открыли два предприятия по производству инновационного отечественного медицинского оборудования с Ижевским радиозаводом и «Билайном». Будем заниматься разработками, доклиническими и клиническими исследованиями до стадии промышленного производства. А дальше, согласно заключенным договорам, будем получать роялти от реализованных разработок.

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В 2023 году заключили соглашение о совместных разработках с кубинской компанией «БиоКубаФарма», а также создали контрактное производство и уже производим лекарственные препараты и воспроизводимые лекарственные формы. Первая разработка наших ученых и врачей из Института фармации им. А. П. Нелюбина и с кафедры кожных и венерических болезней им. В. А. Рахманова — крем-эмолент — уже вышла на рынок. Сейчас готовится к выпуску крем для людей с витилиго.

Но крупные исследовательские проекты с долгим — от пяти до десяти лет — горизонтом реализации, опирающиеся на исследования в области фундаментальной науки и биомедицины, мы ведем в основном на гранты федеральных министерств и фондов и при поддержке госкорпораций. Например, мегапроект «Орган-на-заказ», который может произвести настоящую революцию в области регенеративной медицины, мы реализуем в консорциуме с двумя российскими и тремя зарубежными университетами, компанией «БиоКубаФарма» и ГК «Роскосмос». Лидерский инженерный проект по созданию первого отечественного аппарата гемодиализа реализуем в кооперации с ГК «Росатом» в рамках Передовой инженерной школы.

— В этом году Сеченовский университет вошел в топ-100 мирового рейтинга QS World University Rankings по направлению «Фармация и фармакология». Гордитесь этим достижением?

— Безусловно, поскольку это не только повышает статус Сеченовского университета на мировой арене, но и привлекает к нам внимание международных партнеров, абитуриентов. Это важно для нашей стратегии развития. Многие фронтирные направления научных исследований в биомедицине эффективнее развивать в партнерстве с иностранными университетами и крупными компаниями, имеющими свои достижения и наработки.

Сегодня вектор нашей международной политики по понятным причинам сместился на страны Азии и Ближнего Востока. В частности, активно развиваем исследовательские проекты с университетами Китая, с которыми у Сеченовского университета выстроены давние дружеские отношения. Наш университет является сопредседателем созданной десять лет назад Российско-китайской ассоциации медицинских университетов (РКАМУ), в которую уже входит более 100 российских и китайских медицинских университетов. Уже сейчас в РКАМУ реализуются десятки совместных проектов, в том числе в регенеративной медицине, фармации и разработке систем искусственного интеллекта.

Отмечу, что в 2023 году наш университет занял высокие строчки не только в QS, но и в нескольких российских академических рейтингах. В частности, стал первым в рейтинге RAEX в области фармации и медицины, а также подтвердил свое лидерство в Национальном агрегированном рейтинге вузов России. А по версии ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта» наш университет стал лидером роста в рейтинге вузов, которые готовят лучших специалистов по искусственному интеллекту.