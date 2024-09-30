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Коммерсантъ FM
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Труд поднимает цену

Компании и дальше будут удерживать сотрудников зарплатами

Кадровый голод на российском рынке труда продолжит давить на работодателей, стимулируя их поддерживать конкурентный уровень зарплат и повышать лояльность сотрудников. По данным исследования Б1, компании намерены привлекать и удерживать сотрудников растущими зарплатами, новыми льготами и возможностью полной или частичной удаленки. Растущие HR-бюджеты могут снизить прибыльность многих участников рынка и потребуют перестройки бизнес-моделей, предупреждают в RosExpert. Новый нацпроект «Кадры» может снизить остроту проблем на рынке труда, но меры правительства сработают лишь в средне- и долгосрочной перспективе.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно исследованию Б1 «Общеиндустриальный обзор заработных плат и компенсаций 2024», 89% компаний произвели или планируют пересмотр заработной платы в 2024 году, при этом 75% компаний запланировали пересмотр и на 2025 год. В 2023 году уровни зарплат изменили 90% компаний. Давление на работодателей продолжает оказывать кадровый голод: средний срок закрытия вакансий внешним кандидатом в случае рабочих вырос за год с 30 до 37 дней, в случае специалистов — с 42 до 48, руководителей — с 58 до 64, ИТ-работников — с 62 до 68. По данным Б1, особенно не хватает квалифицированных кадров среднего звена в таких отраслях, как промышленность, здравоохранение и логистика.

В результате работодатели фокусируются на вопросах привлечения и удержания работников: поддержание конкурентоспособности уровня зарплаты и повышение уровня удовлетворенности и лояльности работников остаются ключевыми приоритетами HR-функции на следующие 12 месяцев для 92% и 86% компаний соответственно. Другие приоритеты: привлечение персонала (82%), снижение уровня текучки (76%), повышение производительности труда (71%). В качестве инструментов достижения целей HR-функции компании отметили: повышение размера вознаграждения (85%), новые методы нематериальной мотивации (55%), расширение пакета льгот, социальных надбавок и выплат (54%). Часть компаний предлагает удаленку (70%): средняя доля работников с возможностью полной или частичной удаленной работы среди таких компаний составляет 58%.

Данные консалтинговой компании RosExpert об общеиндустриальных тенденциях вознаграждения в 2023 и 2024 годах подтверждают, что компании вынуждены и дальше увеличивать ФОТ для сохранения эффективности монетарной мотивации работников. Дело в том, что уровень фиксированного вознаграждения растет незначительно быстрее инфляции, что делает его ежегодный прирост менее ощутимым для сотрудников. В среднем общеиндустриальный прирост базового вознаграждения за год составил 8,3%. Наибольший его рост — в ИТ-секторе (9,4%) из-за высокого спроса на кадры внутри отрасли и на рынке в целом. Рост базового вознаграждения у рабочих составил 9,9%, у топ-менеджмента — 11,6%, у среднего менеджмента — 9,7%. В секторе розничных и оптовых продаж также набирает обороты тренд на увеличение доли переменной части вознаграждения: прирост совокупного вознаграждения 2023–2024 годов в среднем по рынку составил 9,8%. Существенный рост уровня вознаграждения у массового персонала (курьеры, водители) — из-за растущего числа вакансий, удорожания миграционной рабочей силы и сложности привлечения трудовых мигрантов в регионы.

В RosExpert предупреждают, что в условиях дефицитного рынка труда по большинству специальностей, технологической конкуренции и необходимости регулярного повышения зарплаты (как минимум на уровень инфляции) для удержания ключевых специалистов вероятно дальнейшее снижение прибыльности у многих участников рынка. «В этой гонке шансы занять "призовое место" выше у тех, кто наиболее эффективно трансформирует свою операционную модель, в том числе в части человеческих ресурсов»,— констатируют в компании.

Государство стремится снизить остроту проблем на рынке труда и запускает в 2025 году новый нацпроект «Кадры». Он будет состоять из четырех федеральных проектов и решать четыре укрупненные проблемы российского рынка труда. Первый федпроект будет посвящен трудоустройству недавних выпускников (уровень безработицы в этой возрастной категории вдвое выше, чем среди всего населения) и предусмотрит меры по развитию целевого обучения и производственных практик, формированию гибкой системы профессиональных стандартов. Второй федпроект трансформирует подход к профессиональному развитию уже работающих россиян благодаря программам переобучения.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Третий федпроект нацелен на сокращение сроков временной нетрудоспособности, производственного травматизма и потерь рабочего времени за счет введения эффективных систем охраны труда, снижения влияния психофизиологических факторов на производственный травматизм. Четвертый проект поможет вовлечь молодежь в предпринимательскую деятельность и создаст условия для развития у нее бизнес-компетенций. Все эти меры будут опираться на прогноз кадровой потребности экономики на пять лет. Результаты прогноза правительство будет использовать для определения контрольных цифр приема в вузы и другие учебные заведения, тем самым балансируя спрос и предложение на рынке труда.

Директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский считает, что в краткосрочной перспективе проблему кадрового голода в России уже решить не получится. «Сошлись сразу несколько негативных факторов: на рынок труда вышло малочисленное поколение рожденных в 1990-е, часть трудоспособного населения участвует в СВО и недоступна для предприятий, ослаб миграционный приток, ухудшилась доступность технологий — как результат замедлился рост производительности труда. В необходимом количестве рабочую силу взять физически негде»,— напоминает он. Средне- и долгосрочные меры должны быть связаны с повышением производительности труда, считает эксперт. Актуальными он называет регулирование контрольных цифр приема в вузы и СПО для подготовки востребованных рынком специалистов, трудоустройство выпускников, а также переобучение кадров для организации перетока занятых между секторами экономики.

Профессор Департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Елена Варшавская полагает, что предложенные в рамках нацпроекта меры по обучению и переобучению уже имеющихся работников помогут, с одной стороны, повысить квалификацию работников, что в средне- и долгосрочной перспективе увеличит их производительность труда, а с другой — решит проблему перераспределения трудовых ресурсов между видами экономической деятельности. «Это позволит частично компенсировать дефицит труда наиболее востребованных профессий»,— объясняет эксперт. Другие меры, направленные на молодежь, такие как трудоустройство выпускников и вовлеченность молодежи в предпринимательскую деятельность, могут снять напряженность на рынке труда для молодых специалистов при переходе учеба—работа, дав возможность более оперативно найти работу по специальности и реализовать им профессиональный потенциал.

Руководитель экспертного центра «Деловой России» по трудовым отношениям и охране труда, соучредитель группы компаний SRG Виталий Федин считает, что нацпроект «Кадры» точечно решает несколько значимых и конкретных задач в сфере обеспечения кадрами экономики страны, но, по всей видимости, не приведет к существенному снижению актуальности проблемы дефицита трудовых ресурсов. Поэтому компании формируют спрос на новые модели управления, которые близки к моделям ESG.

В этих моделях кадры рассматриваются как человеческий или даже как социальный капитал, большую роль играют забота о сотрудниках, создание атмосферы доверия, обеспечение их вовлеченности и лояльности. В них есть место и мерам по поддержанию конкурентных зарплат, набору социальных льгот и так далее. «Но это частные меры, которые эффективно работают только при системном подходе. Сегодня невозможно развиваться, внедрять новые технологии, повышать производительность труда и формировать конкурентные преимущества без сильного и мотивированного коллектива»,— полагает эксперт. Так, сильная команда с общими ценностями при отлаженных процессах вместе формируют эффективную корпоративную культуру. В результате отмечается рост уровня доверия, справедливости, качества коммуникаций, безопасности труда, удовлетворенности трудом. «Все это вкупе приводит к росту производительности, выручки и маржинальности бизнеса (и к росту заработной платы) и требует меньшей численности трудовых ресурсов»,— констатирует Виталий Федин.

Диана Галиева

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