Экс-мэра Сочи Копайгородского проверят на причастность к другим преступлениям

Бывшего главу Сочи Алексея Копайгородского планируют проверить на причастность к иным преступлениям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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«В настоящее время у следствия есть основания полагать, что Копайгородский причастен к другим преступлениям. Информация проверяется. В случае подтверждения бывшему мэру Сочи будут предъявлены новые обвинения»,— заявляет агентство, цитируя источник.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» приостановила членство господина Копайгородского в партии в связи с возбуждением в его отношении уголовного дела. Бывшего главу курорта несколькими днями ранее арестовали на два месяца по подозрению в растрате. Как считает следствие, экс-мэр может быть причастен к хищению двух земельных участков на сумму 3,7 млн руб.

Также днем накануне, 26 сентября, стало известно, что МВД переобъявило в розыск сочинского бизнесмена Рубена Татуляна. Это могло быть сделано в рамках уголовного дела, связанного с бывшим главой курорта.

Вячеслав Рыжков