Пират пирату рознь

Вопрос работы «теневого» кинопроката не отпускает российские власти. Так, участники организованной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным стратсессии по кино обсудили ужесточение борьбы с нелегальной демонстрацией голливудских фильмов и пиратством российских проектов. Об этом на днях сообщил РБК со ссылкой на источники, присутствовавшие на обсуждении. В основном тема коснулась именно региональных киносетей, им грозят «усиленные проверки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Юрасова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Юлия Юрасова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Кинотеатры, что региональные, что столичные, летом «выживали» исключительно за счет «предсеансового» обслуживания, говорят мои собеседники в отрасли, а доля фильмов, по их оценке, не имеющих официального правообладателя в РФ, в сборах кинопроката составила около 50–55% за январь—июнь. Самыми кассовыми релизами стали очередной проект студии Marvel «Дэдпул и Росомаха» и анимация от студии Pixar «Головоломка-2». По данным ЕАИС, короткометражный фильм «Минуточку» (под его видом демонстрировалась «Головоломка-2») две недели — с 27 июня по 10 июля — был лидером по кассовым сборам. Тогда как российская анимация «Три богатыря. Ни дня без подвига» в этот период занимала вторую строчку в рейтинге.

При этом, пока власти грозят российским пиратам в офлайне, цифровые флибустьеры продолжают свою деятельность. Прогноз J’son & Partners Consulting об адаптации нелегального рынка к трудностям, в частности благодаря росту рекламы, оказался верным (см. “Ъ” от 3 апреля). Эффективность работы нелицензионного контента в роли рекламного инструмента подтверждала в сентябре и главный операционный директор Okkam Дарья Куркина. Так, HeadHunter в октябре интегрировал свое промо в диалог героев нового фильма Тима Бертона «Битлджус», транслирующегося на пиратских сервисах. Саму ленту также можно найти на RuTube и «VK Видео».

Легальный RuTube, к слову, усовершенствовал модели монетизации контента. Теперь перед просмотром части фильмов ушедших мейджоров (UGC, пользователи сами загружают контент) в новую ленту «вшиваются» промоплатформы, а во время просмотра появляются рекламные вставки. В результате остается вопрос: почему на цифровое пиратство власти не обращают такого пристального внимания, а к абсолютно схожему — в офлайне — планируют применять санкции?

Можно предположить, что в отсутствие законодательного регулирования и вмешательства российские фильмы не выдерживают конкуренцию с «теневым» прокатом на большом экране. Поэтому кинотеатры вполне могут продолжить штрафовать, пока российские видеосервисы наращивают аудиторию, как пиратские — выручку.