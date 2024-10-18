Сегодня отмечает день рождения руководитель Роспотребнадзора—главный санитарный врач России Анна Попова

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Анна Попова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ее поздравляет заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов:

— От всей души поздравляю Вас, Анна Юрьевна, с днем рождения! Ваша деятельность на посту главы Роспотребнадзора в тяжелейший период пандемии коронавируса стала примером профессионализма, решительности и преданности делу. Благодаря принятым мерам тысячи наших граждан сохранили здоровье и жизнь. Пусть в этот день и всегда Вас окружают забота и поддержка близких, а Ваша энергия и целеустремленность продолжают вдохновлять коллег. Желаю крепкого здоровья, счастья и успеха во всех начинаниях.

Сегодня исполняется 46 лет министру науки и высшего образования Валерию Фалькову

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Валерий Фальков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет первый заместитель председателя Совета федерации, врио секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев:

— Уважаемый Валерий Николаевич! Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения! Знаю Вас как человека ответственного, надежного, неравнодушного, всегда нацеленного на максимальный результат. Благодаря Вашей системной работе в науке и образовании в последние годы наметился настоящий прорыв. Открываются передовые инженерные школы, строятся современные кампусы. Научные разработки массово внедряются в производство, укрепляя технологический суверенитет страны, создавая возможности для инновационно ориентированного экономического роста. Хочу пожелать Вам здоровья, энергии и успешной реализации всех планов, которые стоят перед высшей школой и отечественной наукой!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»