ФСБ: в Крыму задержаны агенты Украины, собиравшие сведения о Крымском мосте

Управление ФСБ России по Крыму сообщило о задержании в регионе двух агентов украинских спецслужб, которые передавали сведения о российских военных объектах, а также о защите Крымского моста. Один из них россиянин, второй — иностранец, его гражданство не уточняется. Обоих суд отправил в СИЗО.

По данным ФСБ, один из задержанных — 45-летний житель Крыма. «По открытому GSM-каналу мобильной связи он совершил звонок на телефон "горячей линии" Службы безопасности Украины, инициативно предложив свою помощь противнику»,— говорится в сообщении спецслужбы.

По версии ФСБ, позже мужчина передал сведения о географических координатах установки в Керчи ПВО, входящей в систему защиты Крымского моста, а также пересылал сотрудникам украинских спецслужб сведения, «связанные с перемещением воинским эшелоном военной техники российских войск в зону СВО» и объектом оборонно-промышленного комплекса на полуострове.

Второй задержанный — 43-летний иностранец, который познакомился в сети с представителями ГУР Минобороны Украины и предложил им помощь в «деятельности, направленной против безопасности» России. Согласно сообщению ФСБ, он передавал сведения о местах дислокации вооружения, военной техники, подразделений и объектов ВС РФ в Севастополе, чтобы определить подходящие цели для огневого поражения.

В отношении задержанных возбуждены уголовное дела по ст. 275 (госизмена; максимальное наказание — пожизненное лишение свободы ) и 276 (шпионаж). Последняя применяется к иностранным гражданам, по ней предусмотрено до 20 лет заключения.

Лусине Баласян